«Лукашенко остался без поддержки с Лиговки» 1 31.12.2024, 11:43

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Наступающий 2025 год несет значительные перемены.

Телеграм-канал «Ник и Майк» подводит некоторые итоги 2024 года, которые будут иметь свое продолжение в году 2025-м.

1. Ось зла оформлена, но у нее есть слабые звенья.Так, серьезный удар Израиля по Хезболле, которая является прокси Ирана, привел в итоге к падению режима Башара Асада в Сирии, который опирался на Иран и Россию. В итоге «очень стабильный режим» пал в течение нескольких дней. Естественно, очень помогло внешнее воздействие со стороны Турции. Общий вывод – Ось сильна настолько, насколько слабо ее самое слабое звено.

2. КНДР подтвердила, что она максимально интегрирована в структуру Оси. Однако ее арсенал наполовину барахло, а «самая современная армия» – не более чем пушечное мясо. Однако количество и того и другого вкупе с наличием ядерного оружия все еще представляют серьезную угрозу.

3. Уничтожение российской ПВО гражданского самолета азербайджанских авиалиний приведет к торгу, итогом которого станет усиление позиций Турции-Азербайджана в регионе и, возможно, откроет дорогу азербайджанскому газу в Европу. Альтернативна – унижение России или торг с унижением.

4. ВСУ в Курской области, которые продержались там длительное время, показали, что красных линий нет. Остались жидко-коричневые. Потенциально сохранен предмет для торга на будущих переговорах, даже если весной придется отойти.

5. Новая администрация в США, которая уже начала формироваться, подтвердила то, что предвыборные обещания – это всего лишь предвыборные обещания. Война за 24 часа не закончится ни по формуле Трампа, ни по гаданиям на кофейной гуще Гордона. В приоритете новой администрации виднеется пока лишь поддержка Израиля и борьба с Ираном, что продолжит разрушать Ось зла.

В сухом остатке геймчейнджером в 2024 году выступил Израиль, который не побоялся без серьезной поддержки и вопреки давлению США навалять Хамасу и Хезболле. Вторым номером выступила Турция, которая очень грамотно воспользовалась ситуацией.

Россия одержала одну тактическую победу – в Грузии – но как надолго, неизвестно. Так как вся Ось зла включая хунту синепалого – абсолютно бандитские режимы, которые зависят друг от друга.

Сам синепалый решил пойти на обострение и продавить свой 7-й срок. В итоге остался без поддержки финансовой и публичной со стороны окурка с Лиговки. Да, в глобальном раскладе до него очередь еще не дошла, в принципе потому, что его там уже год, как и нет. Для удержания власти нужна внутренняя мобилизация, а из инструментов остался только страх. Поэтому избегайте массовых мероприятий, организованных хунтой, а том числе игнорируйте «выборы».

От всей души желаем всем сохранить жизнь и здоровье, а также стать свидетелями и участниками значительных перемен, которые несет с собой наступающий 2025 год.

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