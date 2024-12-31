10 успехов белорусского спорта в 2024 году 9 31.12.2024, 12:01

Егор Шарангович

События, которые дали повод порадоваться.

Уходящий год не стал исключением и принес и радостные впечатления, и горькие, пишет betnews.by.

Ниже — то, что дало повод возрадоваться.

«Динамо» в основном раунде еврокубков

Такого в белорусском футболе не было с кампании-2018/19, когда БАТЭ пробился не просто в евроосень, но и даже в еврозиму, где пересекся с лондонским «Арсеналом». Это «лучше, чем секс», как тогда выражался Алексей Бага, было настолько давно, что уже перестало казаться правдой. Однако команда Вадима Скрипченко вновь позволила испытать позабытые ощущения. Она сыграла в основном раунде Лиги конференций. Там, конечно, не заставляла собой гордиться, но одну победу одержала — над «Ларном» из Северной Македонии (2:0).

Соболенко — первая ракетка мира

Здесь ассоциативный ряд можно легко продолжать. Белорусская теннисистка завершила год в качестве первой ракетки мира и оформила несколько знаковых достижений. Она сыграла в семи финалах на турнирах WTА. Выиграла четыре трофея в течение сезона, чего с ней ранее не случалось. Дважды была лучшей на соревнованиях из серии «Большого шлема», превзойдя по количеству титулов на подобных турнирах Викторию Азаренко и став лучшей в истории из белорусок. Она заработала за 2024 год почти $10 миллионов — и это тоже цифра беспрецедентная.

Несколько белорусов на ведущих ролях в НХЛ

А помните, как после возвращения в середине 2010-х домой Михаила Грабовского мы мрачно допускали, что в ближайшем будущем белорусов в НХЛ не будет? Зря! Егор Шарангович побил всебелорусский рекорд МиГа по количеству очков за «регулярку», выбив 59 (31+28) за кампанию-2023/24. Алексей Колосов стал первым белорусским голкипером, вышедшим на лед в НХЛ — и теперь у него 13 игр. Ну а Алексей Протас раскрылся с новой стороны в текущем сезоне, установив к отметке в 35 игр личный рекорд результативности — 14+16 по системе «гол+пас». Артем Левшунов в НХЛ еще не дебютировал, но на драфте был выбран под 2-м номером — и это тоже рекорд. То ли еще будет?

Белорусы все же выступили на Олимпиаде

Никакой уверенности в том, что в Париж-2024 попадет хотя бы один белорусский олимпиец, год назад не было. МОК в течение 2023-го проводил сессии, заявлял о готовности к диалогу, но все эти заявления имели характер деклараций о намерениях. И все же лед тронулся. Олимпийское ведомство рекомендовало международным федерациям допускать белорусов к отборочным соревнованиям в нейтральном статусе — и многие их них воспользовались возможностью, завоевав 32 лицензии на Игры. 17 атлетов не прошли проверку Комиссией по нейтральности, но уже одно то, что наши в Париже были, — определенно позитив.

Белорусы взяли 4 медали на Олимпиаде

В продолжение темы — непосредственно выступление наших в Париже-2024. Определенно удачное. Известное агентство Gracenote, которое всегда гадает на кофейной гуще, напрогнозировало белорусским спортсменам на Играх две медали. Примерно то же самое, не витая в облаках, предполагали и мы. Однако реальность оказалась лучше ожиданий. Батутист Иван Литвинович стал двукратным олимпийским чемпионом, гребец Евгений Золотой и батутистка Виолетта Бордиловская неожиданно возвратились домой с серебряными медалями, а штангист Евгений Тихонцов завоевал бронзу.

Смольский выиграл Кубок Содружества, Смольская и Сола держат уровень

Уже второй год кряду достойно показывают себя на соревнованиях с россиянами белорусские биатлонисты. Увы, ввиду отстранения от Кубка мира приходится довольствоваться соперничеством с соседями. Но на их фоне наши стреляющие лыжники — отнюдь не статисты. Давали поводы для похвалы Иван Тулатин и Дмитрий Лазовский, но Антон Смольский стоит особняком. Он выиграл Кубок содружества-2023/24 и лидирует в общем зачете текущего сезона. Анна Сола и Динара Смольская несколько раз были сильнейшими в отдельных гонках.

Майоров подписал исторический контракт с «Реалом»

12-летний белорус в мадридском «Реале» — звучит как фантастика, не правда ли? Однако вундеркинд Майоров сделал сказку былью, в столь юном возрасте оказавшись в сильнейшем клубе планеты. В «Реале» за ним следили давно — и увели из-под носа у «Барселоны». Причем еще и заплатили компенсацию «Серданьоле» за подготовку юного футболиста. Сумма лучше любых слов говорит о надеждах, которые возлагают в Мадриде на талантливого белоруса, — €120 тысяч. Причем Алексей почти сразу принялся ярко отрабатывать договор. Чего стоит только покер за юношей «Реала».

Белорусские футболисты побили рекорд по числу официальных матчей без поражений

Работа Карлоса Алоса в Беларуси получает противоречивые оценки, но отмахнуться от фактов нельзя. Если вынести за скобки товарищеские поединки, она не проигрывала дольше года. Этот отрезок взял старт 12 октября 2023-го в отборочном цикле чемпионата Европы-2024, когда белорусы разошлись миром с румынами, а прервался на отметке в 8 игр лишь 15 ноября 2024-го. Обидчиком выступила команда Северной Ирландии (0:2).

«Минск-Арена» собирала аншлаги и лидирует по посещаемости в КХЛ

В условиях все еще длящегося отстранения белорусских клубов и сборных по игровым видам спорта от международных выступлений минское «Динамо» и КХЛ — своеобразная отдушина. В сезоне-2024/25 «зубры» провели уже 20 игр в родных стенах — и в 13 случаях фиксировался аншлаг, то есть посещаемость в 15 086 зрителей. Это особенно похвально, ведь «Минск-Арена» и самый вместительный объект в КХЛ. В минувшем сезоне таковым была «СКА-Арена», однако она, как известно, закрылась на реконструкцию — уже через год после возведения.

Сборная Беларуси по пляжному футболу заняла 4-е место на ЧМ

Белорусская команда по игровому виду спорту да в квартете сильнейших в мире — событие уже экстраординарное. Наши пляжники не впервые подтвердили класс на планетарном уровне, за что им честь и хвала. На песке в ОАЭ они без единой осечки преодолели групповой этап, затем при драматичных обстоятельствах обыграли команду Португалии (4:3), после чего лишь в серии пенальти уступили в полуфинале итальянцам (3:3, 4:5). Сил в матче за бронзу против представителей Ирана банально не хватило (1:6).

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