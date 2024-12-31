Продолжаем верить 4 Наталья Радина

31.12.2024, 12:22

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Наталья Радина

Время работает на нас.

Многие в этом году отказались от традиции подводить итоги года. Слишком все сложно и неопределенно. Люди в растерянности и не знают чего ждать.

Думаю, что ждать ничего не надо. Надо просто жить и делать то, что мы можем. А можем мы немало. Оставаться людьми. Помогать друг другу. Любить свою страну. Не терять надежды.

Сегодня нам как никогда нужно держаться друг друга. Помнить, что всегда кому-то тяжелее, чем нам. Подумайте о тех, кто будет встречать Новый год в белорусской тюрьме или на фронте в Украине. Им действительно трудно, им действительно нужна помощь и поддержка.

Рождество я отмечала с женщинами-политзаключенными, которыми прошли через белорусские тюрьмы. Одна из них, имея высшее образование, работает сегодня в Варшаве на самой простой работе, снимает небольшую комнату, но, несмотря на сложности, говорит: «После тюремного ада мне все нравится, главное — я в безопасности».

Другая женщина, которая недавно вышла из тюрьмы, рассказала, что ее с другими узницами поддерживало в заключении: «Мы думали об украинцах под ракетными обстрелами, и понимали, что им еще хуже». Меня поразили эти слова. Находясь в сложнейших условиях, эти женщины находили силы на сочувствие и сопереживание другим!

Понимаю, как тяжело сегодня в Беларуси. Но знаю, что даже при диктатуре люди все равно живут надеждой. Ценят то, что у них есть, свою семью, близких людей. Работают, лечат, учат, творят, по мере сил помогают друг другу и верят, что однажды все изменится к лучшему.

Надо продолжать верить в свою страну и белорусов, где бы мы ни находились. Никакие политики не могут разочаровать вас настолько, что вы откажитесь от родины. Нужно подняться над любыми конфликтами и спорами и приложить все усилия, чтобы мы могли жить в своем нормальном государстве.

Сотни тысяч граждан Беларуси были вынуждены бросить все и уехать в чужие страны. Куда бы я ни приехала, везде встречаюсь с соотечественниками. И вот мои наблюдения: практически все встреченные мною белорусы ищут и находят себя в новых условиях, много работают, полны надежды и готовы вернуться домой при изменении ситуации. Пока же они приобретают опыт, который, безусловно, пригодится нашей стране.

Опять же в Рождество я была на белорусской службе в варшавском костеле святого Александра. Это было потрясающе. Огромный храм был полон, люди стояли даже на улице. Вместе с ксендзом Вячеславом Барком белорусы молились за всех политических заключенных, за воюющих в Украине бойцов, за свободную и демократическую Беларусь. И такая сила была в этом, что не было никаких сомнений: все у нас будет, все получится.

Главное никогда нельзя терять надежды. Объективно время работает на нас и против Лукашенко. Посмотрите на это старое дряхлое чучело, которое еле передвигает ноги. От страха оно настолько обезумело, что пытается угрожать миру несуществующими ядерными ракетами. Главный же спонсор этого убожества – Россия – тоже истощается войной. Путин такая же ветошь, ходячий труп. Они ведь на самом деле ничего больше не могут, кроме как пугать нас из своих последних жалких силенок.

Поэтому я снова хочу сказать в конце этого очередного непростого года: продолжайте верить. Мы ничего не потеряем, но приобретем очень много: счастье, покой и энергию, чтобы жить и действовать.

Наталья Радина, главный редактор сайта Charter97.org

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