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Морпехи ВСУ уничтожили бронетанковую колонну оккупантов

  • 31.12.2024, 12:26
  • 1,262
Морпехи ВСУ уничтожили бронетанковую колонну оккупантов

Бой произошел на Кураховском направлении.

Бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины уничтожили штурмовую бронетанковую колонну с десантом российских оккупантов на Кураховском направлении.

Об этом служба связей с общественностью подразделения сообщила на официальной странице в социальной сети «Фейсбук», опубликовав соответствующее видео, смонтированное из кадров, снятых беспилотными летательными аппаратами.

Операторы дронов-камикадзе и артиллеристы уничтожили как минимум три единицы вражеской бронетехники (по несколько попаданий в каждую), а дроны-бомбардиры добивали вражеских штурмовиков сбросами гранат.

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