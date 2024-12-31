Морпехи ВСУ уничтожили бронетанковую колонну оккупантов 31.12.2024, 12:26

1,262

Бой произошел на Кураховском направлении.

Бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины уничтожили штурмовую бронетанковую колонну с десантом российских оккупантов на Кураховском направлении.

Об этом служба связей с общественностью подразделения сообщила на официальной странице в социальной сети «Фейсбук», опубликовав соответствующее видео, смонтированное из кадров, снятых беспилотными летательными аппаратами.

Операторы дронов-камикадзе и артиллеристы уничтожили как минимум три единицы вражеской бронетехники (по несколько попаданий в каждую), а дроны-бомбардиры добивали вражеских штурмовиков сбросами гранат.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com