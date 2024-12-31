Морпехи ВСУ уничтожили бронетанковую колонну оккупантов
- 31.12.2024, 12:26
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Бой произошел на Кураховском направлении.
Бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины уничтожили штурмовую бронетанковую колонну с десантом российских оккупантов на Кураховском направлении.
Об этом служба связей с общественностью подразделения сообщила на официальной странице в социальной сети «Фейсбук», опубликовав соответствующее видео, смонтированное из кадров, снятых беспилотными летательными аппаратами.
Операторы дронов-камикадзе и артиллеристы уничтожили как минимум три единицы вражеской бронетехники (по несколько попаданий в каждую), а дроны-бомбардиры добивали вражеских штурмовиков сбросами гранат.