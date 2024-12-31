«В 2024-м стали видны механизмы развала России» 1 31.12.2024, 12:39

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Эксперты назвали главные события уходящего года.

2024-й год выдался сложным и для Беларуси, которая борется с диктатурой, и для воюющей Украины. Какие события стали главными в уходящем году? Чего ждать от будущего года?

Сайт Charter97.org поинтересовался мнением экспертов.

Одним из главных событий уходящего года стало падение режима Башара Асада в Сирии, чья семья правила в этом государстве с 1970 года. Украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко считает, что это событие стало серьезнейшим репутационным поражением России:

— Сирия в настоящий момент внесла серьезнейшие коррективы в ситуацию на мировой арене, поскольку сирийский вопрос касается целого ряда довольно-таки важных как региональных игроков — Турции и Израиля, так и мировых игроков — Соединенных Штатов.

Конечно же, это можно отнести к самой большой неожиданности, которая не только всех нас удивила в 2024-м, но и будет иметь определенное влияние и в 2025-м. Поскольку Сирия — это серьезнейшее репутационное поражение России после 2022-го года, когда провалилось ее вторжение в Украину. Россия вынуждена сейчас выводить свои войска оттуда.

Еще одно знаковое событие в 2024-м году — операция ВСУ в Курской области РФ. Украинские войска зашли на территорию России в августе. Киев до сих пор удерживает плацдарм на территории РФ. Украинский эксперт, полковник ВСУ Петр Черник назвал это событие «эпохальным»:

— Окончательно разрушен миф о том, что «на ядерную страну нельзя нападать». Мы на них не напали, тут важно отметить, что была проведена операция по отвлечению войск противника с Донецкого направления. Также мы показали нашим союзникам, на что мы способны, а самое главное — это огромная пощечина Путину.

Операция началась в августе, сейчас уже конец декабря, а россияне лишь на несколько квадратных километров сократили плацдарм, который отвоевали ВСУ. Для «второй армии мира» — это огромный позор. Как мы видим, можно проводить вспомогательные военные операции против государства, которое на весь мир махает ядерной дубинкой и угрожает всех сжечь в «ядерном апокалипсисе».

Словацкий политолог Григорий Месежников считает, что одно из важнейших событий уходящего года — успешная борьба Израиля против иранских прокси. ЦАХАЛ нанес колоссальный удар по палестинской группировке ХАМАС и ливанской «Хезболле», что привело к ослаблению и падению режима Асада в Сирии:

— Израиль добился значительных успехов в борьбе против тех сил, которые стремятся уничтожить еврейское государство. Это важный сигнал о том, как демократия и свободное общество могут защищаться, даже в тех сложных условиях, которые касаются партнерства и союзничества свободных стран. Израиль показал своим союзникам и партнерам, что не всегда их советы и позиции приводят к результатам, помогающим сохранить это государство и выстоять в борьбе со злейшими врагами. Вопрос в том, когда западные союзники наконец поймут, что в борьбе со злом компромиссы могут быть вредными.

Многие ждут, что в 2025 году закончится война в Украине. Украинский политолог Владимир Фесенко высказал мнение, что боевые действия могут продолжаться весь следующий год:

— Следующий год Украина и мир будут находиться на грани войны и мира. В какую сторону пойдет развитие событий — зависит от того, насколько успешными будут мирные переговоры.

С очень высокой вероятностью мирные переговоры будут в 2025-ом. Явно попытки предпримет Дональд Трамп, а вот получится или нет — вопрос. Но война может затянуться и на весь будущий год. Может быть всплеск напряженности не только вокруг Украины, но и в более широких масштабах.

Как остановить Путина в 2025 году? Белорусский политолог Дмитрий Болкунец поделился своей формулой:

— Моя формула очень проста — чтобы остановить войну, нужно показать какие-то действия и силу со стороны стран коллективного Запада в адрес России. Одним из таких инструментов является временное полное торговое эмбарго по всем морским и сухопутным коридорам, которые использует Россия для выхода в мировой океан и для выхода на европейский рынок со своими товарами.

Это ключевой фактор, который может привести к остановке войны. Были в мировой практике истории, когда во время войн блокировались движения торговых кораблей. Если Европейский союз вместе с Великобританией, США и Канадой перекроют для России выходы в мировой океан через проливы в районе Дании, Швеции, а также через Босфор, одновременно перекроют все торговые коридоры с востока на запад, включая транзит для Китая, включая временную полную блокаду Калининградской области, война будет закончена мгновенно. Потому что это будет масштабный шок для Путина. Никаких инструментов для того, чтобы изменить подобную историю, у него нет.

Это важный фактор, который может привести не просто к завершению войны, но и к полному выводу российских войск с оккупированных территорий.

Известный военный эксперт, полковник ВСУ Роман Свитан считает, что в 2024-м году начался развал России, который приведет к освобождению Беларуси:

— Экономические предпосылки к развалу СССР были заложены как раз санкционными механизмами за войну в Афганистане. На Россию наложены санкции за войну в Украине. Это одно геополитическое поле. Уже видны некоторые механизмы развала России.

Руководство РФ будет серьезно подточено «рашкопадом» (я его так называю), который начался уже в этом году с Сирии.

Далее их выдавят из Приднестровья, Беларуси, Грузии, Африки, позднее из Южной Америки. «Рашкопад» возможен, российская армия никому из всех этих локаций не сможет помочь. Она связана боями в Украине. Это все вместе позволяет мне делать такой прогноз.

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