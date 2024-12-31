Главные успехи украинского спорта в 2024-м году 31.12.2024, 12:53

Фото: Getty Images

Украинцы били рекорды и создавали сенсации на мировых аренах.

Подходит к концу 2024 год. Украинские спортсмены, несмотря на войну, которую против их страны развернула Россия, делают все от них возможное, чтобы украинский флаг поднимался как можно выше на мировых аренах, пишет prsport.net.

Пока украинские воины защищают государство на фронте, атлеты напоминают миру о защитниках, находящихся во вражеском плену, и не дают забыть, что война до сих пор продолжается.

В их честь не раз звучал гимн Украины, демонстрируя, что украинская нация действительно сильная и несокрушимая.

В 2024 году было немало поводов для гордости за украинских атлетов. Некоторые из спортсменов завершили карьеру, в частности олимпийские чемпионы Жан Беленюк и Александр Абраменко.

Украинцы били рекорды и создавали сенсации на мировых аренах и вошли в историю мирового спорта — прежде всего речь идет об Александре Усике и Ярославе Магучих.

Александр Усик — абсолютный чемпион мира по боксу в хэвивейте

Можно без преувеличения сказать, что едва ли не весь мир стал свидетелем победы Александра Усика над Тайсоном Фьюри. Украинцу удалось объединить все чемпионские пояса и стать первым абсолютным чемпионом в хэвивейте в XXI веке.

Бой Усик — Фьюри завершился после 12 раундов раздельным судейским решением: 115-112, 114-113 и 113-114. В девятом раунде украинец был близок к тому, чтобы закончить бой досрочно, но рефери помог Фьюри продержаться до гонга.

В бою-реванше, который состоялся в ночь с 21 на 22 декабря, Усик успешно защитил свои чемпионские титулы. Поединок так же длился все 12 раундов, но судьи на этот раз единогласно стали на сторону украинца.

Мировой рекорд Магучих в прыжках в высоту и золото Олимпиады-2024

Пожалуй, абсолютной рекордсменкой по достижениям среди украинских атлетов в 2024 году стала Ярослава Магучих. Ей покорился мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался с 1987 года.

Украинка первой в мире взяла высоту 2.10 метров. Это произошло на этапе Бриллиантовой лиги в Париже в июле.Следующим ее достижением стало золото Олимпийских игр-2024 в Париже. На высшую медаль пьедестала она поднялась, взяв с первой попытки высоту 2 метра.

В сентябре Магучих стала чемпионкой Бриллиантовой лиги на соревнованиях в Брюсселе с покоренной высотой в 2,01 метра.

А по итогам года Ярослава была признана лучшей легкоатлеткой года в мире в не беговых дисциплинах. Также ее признали лучшей легкоатлеткой Европы.

Выход в полуфинал Евро-2024 сборной Украины по футболу U-19

Стоит остановиться на успешном выступлении юношей из сборной Украины U-19 на юниорском чемпионате Европы по футболу.

Ребята под руководством Дмитрия Михайленко дошли до полуфинала турнира и оказались среди четверки сильнейших юношеских команд континента до 19 лет.

Из своей группы сине-желтые вышли со вторым результатом, набрав пять очков. А в полуфинале они минимально уступили сверстникам из Франции со счетом 0:1.

Поскольку на Евро не предусмотрены матчи за третье место, то де-факто сине-желтые разделили третью строчку на турнире с командой Италии. А чемпионами Европы среди U-19 стали испанцы.

Результаты Украины на Олимпиаде-2024

На летней Олимпиаде-2024 в Париже украинская команда завоевала 12 медалей, в том числе три золотых, пять серебряных и четыре бронзовые.

Первое золото в копилку Украины принесла команда фехтовальщиц в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой. Второе золото завоевала Магучих в прыжках в высоту, а третье — боксер <>Александр Хижняк.

В шаге от вершины остановился Сергей Кулиш в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров из трех положений и гимнаст Илья Ковтун в упражнении на параллельных брусьях.

Повторили свой результат из Токио Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок в гребле на каноэ-двойке на 500 метров, а также Парвиз Насибов в греко-римской борьбе.

Всего от Украины на Олимпиаду поехали 140 спортсменов в 23 видах спорта. Впервые Украина была представлена командой в футбольном турнире, однако выйти из группы подопечным Руслана Ротаня не удалось.

Также Украина имела представительство в дебютных дисциплинах на Олимпиаде таких как брейкинг и скалолазание.

Людмила Киченок — чемпионка US Open-2024

Украинская теннисистка Людмила Киченок стала победительницей парного турнира серии Grand Slam — US Open-2024. На турнире она выступала в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко.

В финале US Open Киченок и Остапенко победили дуэт француженки Кристины Младенович и китаянки Шуай Джан со счетом 6:4, 6:3.

Людмила стала первой украинкой, которая смогла выиграть титул Открытого чемпионата США по теннису. Также для нее это дебютный трофей турнира Grand Slam в парном женском разряде. До сих пор она выигрывала в миксте Уимблдон-2023.

Сборная Украины по футзалу — бронзовые призеры Чемпионата мира!

Сборная Украины по футзалу выиграла исторические бронзовые медали чемпионата мира-2024 в Узбекистане. В матче за третье место сине-желтые разгромили команду Франции со счетом 7:1.

Для команды это первые медали Мундиаля по футзалу в истории. Также это первая медаль украинских сборных на уровне чемпионатов мира в командных видах спорта со времени восстановления независимости.

Также два игрока украинской команды получили индивидуальные награды ЧМ-2024.

Даниил Абакшин был награжден серебряной бутсой второго лучшего бомбардира турнира. А еще один украинец Ростислав Семенченко получил бронзовый матч и звание третьего лучшего игрока чемпионата мира.

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