Как легко закрыть недопитое на Новый год шампанское? 4 31.12.2024, 13:03

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Простой способ, чтобы сохранить пузырьки и аромат.

Шампанское и любой другое игристой вино — это напитки, которые часто ассоциируются с праздниками (особенно с Новым годом), а также с важными моментами. Однако иногда бывает так, что после торжественного мероприятия остается недопитая бутылка . Что же делать в такой ситуации? Оказывается, есть простой способ закрыть его, чтобы сохранить пузырьки и аромат.

Так, для того, чтобы удобно закрыть бутылку с недопитым шампанским, не стоит выбрасывать саму пробку от него, а также мюзле.

Мюзле — это та самая проволочная уздечка, удерживающая пробку, которой закупоривают бутылки с игристыми и шипучими винами. Именно с ее помощью можно сохранить газировку шампанского и предотвратить его окисление.

Такой способ также защитит напиток от попадания воздуха, который может негативно повлиять на его вкус и аромат.

Все, что вам нужно сделать, это надеть верхнюю часть мюзле на верхнюю часть пробки. Затем останется только закрутить проволоку на бутылке. В итоге у вас должна получится такая конструкция:

Чтобы было понятней, посмотрите видео ниже и сделайте так, как показал пользователь с ником @lapteff.s в Instagram.

К слову, в комментариях предложили не заморачиваться и вставить в горлышко чайную ложку или вилку (как это поможет газам не выйти — непонятно).

Многие вообще отметили, вряд ли кто-то на праздники не допивает шампанское. Но на самом деле, лайфхак все же может пригодиться, особенно на Новый год.

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