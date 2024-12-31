В Беларуси запретили продажу некоторых «зимних» стеклоомывающих жидкостей 31.12.2024, 13:18

Все они произведены в России.

Министерство здравоохранения Беларуси запретило ввоз и продажу в республике двух видов стеклоомывающей жидкости российского производства, сообщили в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.

В связи с выявленным превышением нормы по содержанию метанола, постановлениями заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23.12.2024 № 52, № 53 введен запрет ввоза на территорию Республики Беларусь, реализации, хранения, транспортировки, использования стеклоомывающих низкозамерзающих жидкостей «Nordix Winter» -30, производства ООО «Автоснаб-Самара», Российская Федерация, «SKYLUX ice crusher -30», производства ООО «Техноснаб-НН», Российская Федерация.

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