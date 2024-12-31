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Долги бизнеса перед белорусскими банками обновили очередной исторический максимум

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  • 31.12.2024, 13:36
Долги бизнеса перед белорусскими банками обновили очередной исторический максимум

В последние два месяца задолженность растет гораздо быстрее, чем раньше.

Общая сумма задолженности корпоративных клиентов по банковским кредитам на 1 декабря превысила 58,2 млрд рублей. Причем, как следует из данных, которые опубликовал Нацбанк, в последние два месяца эта цифра растет гораздо быстрее, чем раньше.

Если в предыдущие месяцы 2024 года кредитная задолженность юрлиц прирастала в среднем на 100−200 млн рублей, а порой даже снижалась, то в октябре она неожиданно выросла почти на 2 млрд.

В ноябре этот тренд продолжился — кредитный портфель юрлиц в банках вырос еще почти на 1,8 млрд рублей, или более чем на 3%. Как и раньше, основной объем кредитов приходится на обрабатывающую промышленность — свыше 53% от общей суммы долга.

К слову, в промышленности рост кредитной задолженности наблюдается уже три месяца, в торговле — пять, а в сельском хозяйстве — 10 месяцев.

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