Долги бизнеса перед белорусскими банками обновили очередной исторический максимум 1 31.12.2024, 13:36

В последние два месяца задолженность растет гораздо быстрее, чем раньше.

Общая сумма задолженности корпоративных клиентов по банковским кредитам на 1 декабря превысила 58,2 млрд рублей. Причем, как следует из данных, которые опубликовал Нацбанк, в последние два месяца эта цифра растет гораздо быстрее, чем раньше.

Если в предыдущие месяцы 2024 года кредитная задолженность юрлиц прирастала в среднем на 100−200 млн рублей, а порой даже снижалась, то в октябре она неожиданно выросла почти на 2 млрд.

В ноябре этот тренд продолжился — кредитный портфель юрлиц в банках вырос еще почти на 1,8 млрд рублей, или более чем на 3%. Как и раньше, основной объем кредитов приходится на обрабатывающую промышленность — свыше 53% от общей суммы долга.

К слову, в промышленности рост кредитной задолженности наблюдается уже три месяца, в торговле — пять, а в сельском хозяйстве — 10 месяцев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com