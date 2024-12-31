Глава дипмиссии Польши в Украине назвал основную суть переговоров о вступлении в ЕС 1 31.12.2024, 13:44

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Все начнется с открытия фундаментального кластера.

Польша во время своего председательства в Евросоюзе планирует сделать все возможное для ускорения для Украины вступительных процедур. Со своей стороны Киев предлагает одновременно открыть все кластеры переговоров, чтобы они проходили параллельно. Что по этому поводу думают в Варшаве, рассказал в интервью для ZN.UA Татьяне Силиной и Владимиру Кравченко временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич.

«Сейчас все начнется с открытия фундаментального кластера. Почему это важно? С самого начала следует понять, что в ЕС все страны объединены не только общими ценностями, но и общим уровнем жизни. Очень много общего в этих странах, одинаково действующих и работающих в одинаковой системе. И понятно, что многое зависит от уровня демократии в стране, ведь он влияет и на экономику, и на другие сферы жизни, дипломатию, международные отношения. Совершенно на все! Это все работает как единая система, где каждый элемент важен», – отметил Лукасевич.

Поэтому, добавил временный поверенный, процесс вхождения Украины в Евросоюз означает адаптацию украинской системы к европейской. По словам Лукасевича, речь идет о том, что Украина и страны ЕС не общаются как равные партнеры, а Украинское государство меняется, адаптируется и подтягивается к стандартам Европейского Союза.

«Это основная суть того, что должно происходить. То есть, когда мы говорим о вступительных переговорах, то речь идет не о том, что мы садимся и о чем-то договариваемся — вы уступили то, а мы то, вы сделали одно, а мы другое. Здесь говорится, что система ЕС работает как единый организм. И работает на определенном уровне», – отметил временный поверенный.

Причем речь идет обо всех сферах жизни — экономике, политике, законодательной системе и т.д. И Украине нужно адаптировать и подтянуть свою систему к уровню ЕС. Только тогда Украинское государство сможет стать полноправным партнером и войти в хорошо работающую европейскую систему и стать ее частью.

«И, безусловно, роль Польши здесь максимально поддержать Украину, чтобы она сделала эти изменения быстро и вошла в общую европейскую систему», – добавил Лукасевич.

По словам временно Петра Лукасевича, хотя председательство Польши в Европейском Союзе не сможет каким-либо образом повлиять на стратегию США, где в январе сменится президент, однако Варшава планирует сосредоточиться на безопасности Европы и Украины. И ускорение процесса вхождения Украины в ЕС, добавил временный поверенный, будет способствовать безопасности.

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