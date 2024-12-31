закрыть
31 декабря 2024, вторник, 15:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Общественный транспорт Бреста превратился в сказку

11
  • 31.12.2024, 13:55
  • 1,796
Общественный транспорт Бреста превратился в сказку

Снегурочки за рулем и елки в салонах.

Работники КУП «Брестский общественный транспорт» сделали все, чтобы новогодняя магия была повсюду и превратили обычные поездки в настоящее приключение, пишет телеграм-канал «Любимый Брест».

Неоновый экспресс!

Встречайте на маршрутах города - волшебные троллейбусы, сияющие неоновыми огнями! Они словно сошли со страниц сказки, чтобы подарить вам праздничное настроение во время поездки.

Конкурс «Новогоднее настроение»

В транспорте Бреста царит дух творчества! Работники предприятия соревновались в украшении автобусов и троллейбусов, создавая настоящие произведения искусства на колесах! Теперь и вы, пассажиры, можете насладиться их талантом и креативом.

Дед Мороз и Снегурочка за рулем!

А вот и самое интересное! В последний день уходящего года ловите удачу! Дед Мороз-водитель автобуса и Снегурочка-водитель троллейбуса будут лично продавать билетики и дарить праздничное настроение!

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский