Общественный транспорт Бреста превратился в сказку

Общественный транспорт Бреста превратился в сказку11
- 31.12.2024, 13:55
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Снегурочки за рулем и елки в салонах.
Работники КУП «Брестский общественный транспорт» сделали все, чтобы новогодняя магия была повсюду и превратили обычные поездки в настоящее приключение, пишет телеграм-канал «Любимый Брест».
Неоновый экспресс!
Встречайте на маршрутах города - волшебные троллейбусы, сияющие неоновыми огнями! Они словно сошли со страниц сказки, чтобы подарить вам праздничное настроение во время поездки.
Конкурс «Новогоднее настроение»
В транспорте Бреста царит дух творчества! Работники предприятия соревновались в украшении автобусов и троллейбусов, создавая настоящие произведения искусства на колесах! Теперь и вы, пассажиры, можете насладиться их талантом и креативом.
Дед Мороз и Снегурочка за рулем!
А вот и самое интересное! В последний день уходящего года ловите удачу! Дед Мороз-водитель автобуса и Снегурочка-водитель троллейбуса будут лично продавать билетики и дарить праздничное настроение!