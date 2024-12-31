«По мне попали, пуск был с воды»2
- 31.12.2024, 14:13
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ГУР обнародовало перехват пилота вертолета Ми-8, подбитого морским дроном.
Сегодня, 31 декабря, украинские воины спецподразделения ГУР МО «Group 13» впервые в мире уничтожили воздушную цель с помощью ударного морского дрона Magura V5. Речь идет о ликвидации вражеского вертолета Ми-8.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало радиоперехват российского пилота, который панически рассказывал, что пуск был совершен с воды.
Эффектное видео операции: