«Даже смешно от таких извинений» 3 31.12.2024, 14:21

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«Савушкин продукт» скинул деньги на телефон покупательнице за творог.

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали, как производитель молочных продуктов «Савушкин продукт» извинился, как утверждает автор видео, за недостачу в купленном зерненом твороге, пишет «Оооо».

«Уважаемая Сабина! Сегодня утром начальник цеха мягких сыров и творога перевела Вам деньги на телефон за творог зерненый», — сказано в опубликованном скриншоте. Судя по изображению, перевод составил пять рублей.

В предыдущем видео белоруска жаловалась, что в баночке зерненого творога на 200 г оказалось, как показали весы, 146 г. «Савушкин», а не многовато ли вы сдираете?» — задалась вопросом она.

В интернет-магазине Edostavka такой продукт стоит 1,82 рубля. То есть перевод за недостачу — в 2,7 раза больше стоимости товара.

«Лучше уже ничего, чем 5 р, даже смешно от таких извинений! 50 г с одной баночки, а сколько в партии баночек?» — спросила одна комментаторша.

«Это ж сколько в той баночке недостачи было? Минус баночка?» — задалась вопросом другая.

Третья утверждала, что на ее жалобы на продукцию «Савушкин продукт» не реагировал. «Им все равно. Тут хоть реакция есть», — написала она.

«А мне невероятно жалко начальника цеха мягких сыров. Заставили переводить деньги, премии лишили, отчитали , наказали…» — думает пользовательница TikTok.

Кто-то увидел для себя лайфхак в этой ситуации: «Надо будет все перевешивать, так можно хорошие деньги заработать, завтра начну с колбас…»

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