Белорусы перед Новым годом взяли в осаду продуктовые магазины 2 31.12.2024, 14:40

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На зале не протолкнуться, а в очередях в кассы выстраиваются десятки человек.

Белорусские пользователи видеоплатформы TikTok поделились кадрами огромных очередей в продуктовых магазинах, в которые выстраивались белорусы в последние дни уходящего года, пишет «Телеграф».

Чем заняты люди в последние дни уходящего года? Большинство, разумеется, заканчивают все недоделанные дела и с нетерпением готовятся к традиционному праздничному застолью. Подарки к этому времени уже упакованы, продукты на праздничный стол закуплены, а часть блюд — даже приготовлена и лишь ждёт своего часа в холодке на балконе. Однако, судя по видео из соцсетей, многие белорусы в этом году откладывали до последнего предновогодний шоппинг. В результате 30 и 31 декабря покупатели взяли продуктовые магазины буквально в осаду.

Так, в региональном TikTo-аккаунте bobruisk_360 выложили несколько видео из местных супермаркетов, которые очень наглядно описывают ситуацию перед Новым годом во многих белорусских магазинах: места на парковках практически все заняты, продуктовые тележки в магазине все разобраны покупателями, на зале не протолкнуться, а в очередях в кассы выстраиваются десятки человек.

И хотя, по словам автора этого видео, очереди «в принципе, терпимые», другое видео в этом же аккаунте доказывает, что такая «гонка» по плечу далеко не всем.

«Не все справляются с предновогодней суетой», — подписал свой ролик другой пользователь соцсети, продемонстрировав, как некоторые покупатели стоят в длинных очередях.

Судя по многочисленным роликам, ситуация складывалась в последние несколько дней аналогичным образом во многих крупных белорусских городах, включая столицу. Причём очереди выстраивались как в обычные кассы, так и в кассы самообслуживания — даже они не спасали ситуацию.

«Надо закупиться пораньше, завтра будет много народу» — подумали абсолютно все», — так объяснила причину такого ажиотажа в магазинах автор одного из видео из Гродно.

В комментариях к этому видео отозвалась девушка, которая работает кассиром а магазине. Она задалась единственным (пожалуй, риторическим) вопросом:

«Люди, вы вообще работаете когда-нибудь? рабочий день у большинства был вообще-то, но они все в магазине с самого утра», — рассказала она и услышала от автора ролика ответ, что «несколько сотен» всё же вместо магазина отправились в пункты выдачи заказов популярных онлайн-маркетов.

Автор ещё одного видео отметил, что перед Новым годом в Минске «человейники абсолютно везде», а не только в магазинах — и в общественном транспорте, и на улицах, и на дорогах, которые к вечеру неизменно стоят в пробках.

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