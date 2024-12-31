Один против троих: украинский воин отбил атаку оккупантов 31.12.2024, 15:07

Защитник в неравном бою сорвал атаку противника и сохранил позицию.

Во время боя на лиманском направлении украинский военный из 66-й механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго ликвидировал троих российских военнослужащих, которые пытались прорваться к позициям Вооруженных сил Украины.

Этот бой был зафиксирован аэроразведчиками бригады, а видеоматериалы опубликованы на официальном канале бригады в Telegram.

В бригаде подчеркнули высокий уровень профессионализма и мужество бойца, отметив его решительные действия.

«Этот боец имеет не только стальные нервы, но и невероятную храбрость. Своими действиями он обезопасил не только себя, но и собратьев, с которыми защищал позицию», — добавили в бригаде.

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