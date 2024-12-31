Россельхознадзор обнаружил медикаменты в белорусской молочке и мясе

Россельхознадзор обнаружил медикаменты в белорусской молочке и мясе1
- 31.12.2024, 15:18
В сгущенке нашли диклофенак.
В продукции семи белорусских предприятий нашли то, чего там быть не должно, а именно — медицинские препараты, говорится в письме Россельхознадзора от 27 декабря. Речь идет о молочке и мясе, отмечает «Зеркало».
Российские специалисты нашли следующие препараты в белорусских молочных продуктах:
- препараты от гельминтов альбендазол аминосульфон, аминомебендазол, аминофлюбендазол — в творожном сыре Туровского молочного комбината;
- противовосполительный препарат диклофенак — в сливочном масле Слуцкого сыродельного комбината, рогачевской сгущенке и говядине Могилевского райпо;
- противоглистный препарат никлозамид — в сухой молочной продукции Лидского молочно-консервного комбината;
- анальгетик метиламиноантипирин — в говядине «Белмитфуд»;
- незаявленные и незарегистрированные ГМ-компоненты сои — в кормах для крупного рогатого скота «Алникорпродукт Вертелишки» (цех № 2).
Такие недостатки у данной продукции были обнаружены впервые. Россельхознадзор попросил изменить статус семи компаний в реестре предприятий Таможенного союза на «усиленный лабораторный контроль».