Россельхознадзор обнаружил медикаменты в белорусской молочке и мясе 1 31.12.2024, 15:18

В сгущенке нашли диклофенак.

В продукции семи белорусских предприятий нашли то, чего там быть не должно, а именно — медицинские препараты, говорится в письме Россельхознадзора от 27 декабря. Речь идет о молочке и мясе, отмечает «Зеркало».

Российские специалисты нашли следующие препараты в белорусских молочных продуктах:

- препараты от гельминтов альбендазол аминосульфон, аминомебендазол, аминофлюбендазол — в творожном сыре Туровского молочного комбината;

- противовосполительный препарат диклофенак — в сливочном масле Слуцкого сыродельного комбината, рогачевской сгущенке и говядине Могилевского райпо;

- противоглистный препарат никлозамид — в сухой молочной продукции Лидского молочно-консервного комбината;

- анальгетик метиламиноантипирин — в говядине «Белмитфуд»;

- незаявленные и незарегистрированные ГМ-компоненты сои — в кормах для крупного рогатого скота «Алникорпродукт Вертелишки» (цех № 2).

Такие недостатки у данной продукции были обнаружены впервые. Россельхознадзор попросил изменить статус семи компаний в реестре предприятий Таможенного союза на «усиленный лабораторный контроль».

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