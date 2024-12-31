Один из белорусских банков объявил о подорожании услуг в новом году 31.12.2024, 15:34

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Об изменениях предупредили и другие банки.

Сразу три белорусских банка объявили об изменениях в тарифах на обслуживание. В Беларусбанке они должны вступить в силу с 1 февраля 2025 года, в Белинвестбанке — с 1 января 2025 года. Альфа-Банк скорректировал тарифы с 30 декабря 2024 года.

Изменения в Беларусбанке коснулись:

- Обслуживания карты Mastercard World в рамках продукта «Шчодрая»: Ежемесячная плата не будет взиматься, если в течение месяца сумма безналичных операций по карте (или с использованием её реквизитов) в организациях торговли и сервиса составит 600 белорусских рублей и более (ранее — 400 рублей и более).

- Снятия наличных в банкоматах других банков: Комиссия составит 2,5% от суммы (минимум 5 белорусских рублей, 3 доллара США/евро, 150 российских рублей, 20 китайских юаней). Ранее минимальная сумма комиссии составляла 3 белорусских рубля, 3 доллара США/евро, 110 российских рублей, 17 китайских юаней.

- Перевыпуска карты в случае утери/хищения (или её реквизитов), изготовления дубликата:

Для карт Белкарт-Maestro, Белкарт-Стандарт, Белкарт-Премиум, «Карта учащегося», Белкарт-Премиум-Maestro, Белкарт-Корпоративная, Maestro комиссия составит 12 белорусских рублей (ранее — 9 рублей).

Для карт Mastercard (World, Gold, Business), Visa (Gold, Business), UnionPay (Gold, Gold Business) комиссия составит 20 белорусских рублей (ранее — 15 рублей).

- Безналичного платежа по реквизитам в инфокиосках банка, интернет-банкинге, М-банкинге: Комиссия составит 1 белорусский рубль за каждый платёж (ранее — 0,75 рубля).

- Перевода с карты Беларусбанка на карту другого банка: вводится минимальная комиссия в размере 1 белорусского рубля, 0,5 доллара США/евро, 50 российских рублей. Ранее действовала только комиссия в размере 2,5% от суммы перевода, без минимального порога.

У Белинвестбанка изменится стоимость рассылки информации владельцам ценных бумаг по поручению эмитента.

Новый тариф составит 4,50 белорусских рубля за каждое письмо + стоимость услуги Белпочты за пересылку каждого письма + НДС.

Ранее стоимость данной услуги составляла 60 белорусских рублей + стоимость услуги Белпочты за пересылку каждого письма + НДС.

Таким образом, стоимость рассылки для эмитентов, вероятно, станет ниже, если количество писем меньше 13.

У Альфа-Банка в перечне вознаграждений добавилась услуга выдачи наличных в торговых организациях по договору эквайринга с банком.

В организациях, где предусмотрена такая услуга, комиссия за снятие собственных средств клиента взиматься не будет. Однако если клиент будет снимать наличные в рамках овердрафта, то есть заёмные средства банка, комиссия составит 3,5% от суммы, но не менее 4 рублей.

С полным перечнем изменений можно ознакомиться на сайтах банков.

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