Белорусский нарколог дал рекомендации, которые помогут лучше себя чувствовать 1 января 13 31.12.2024, 15:43

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Они очень простые, но действенные.

Белорусский психиатр-нарколог Вячеслав Солодухо дал совет тем, кто не рассчитал с алкоголем и плохо себя чувствует 1 января, передает БелТА.

Прежде всего, врач советует договориться с собой еще 31 декабря и «определить для себя то количество алкоголя, которое вы хотите выпить».

- Больше никаких рецептов фактически не нужно. Ни соленых огурцов, ни капусты квашеной, - заключает он.

Но если контролировать себя не получилось и утром 1 января самочувствие хуже некуда, то врач рекомендует пить побольше жидкости:

- Это могут быть компоты из сухофруктов, различные морсы, ни в коем случае не газированные, не «крашеные» напитки.

И не соки, «потому что многие цитрусовые блокируют ферменты печени, которые позволяют быстрее выводить токсины».

Если пить воду, то негазированную. Потому что газированная тормозит выведение токсинов.

Психиатр-нарколог подчеркивает, что если человеку плохо, то нельзя похмеляться:

- Ни в коем случае нельзя, как бы трудно ни было. Как бы ни болела голова, это временное явление.

В зависимости от особенностей организма, это может продлиться от двух до четырех часов максимум.

Может ли помочь баня? Нет, это будет стресс для организма. Токсины не выходят с потом.

А вот микроэлементы с потом выходят и «в последующем могут влиять на деятельность сердца, мышц».

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