Белорусский нарколог дал рекомендации, которые помогут лучше себя чувствовать 1 января

Белорусский нарколог дал рекомендации, которые помогут лучше себя чувствовать 1 января13
- 31.12.2024, 15:43
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Они очень простые, но действенные.
Белорусский психиатр-нарколог Вячеслав Солодухо дал совет тем, кто не рассчитал с алкоголем и плохо себя чувствует 1 января, передает БелТА.
Прежде всего, врач советует договориться с собой еще 31 декабря и «определить для себя то количество алкоголя, которое вы хотите выпить».
- Больше никаких рецептов фактически не нужно. Ни соленых огурцов, ни капусты квашеной, - заключает он.
Но если контролировать себя не получилось и утром 1 января самочувствие хуже некуда, то врач рекомендует пить побольше жидкости:
- Это могут быть компоты из сухофруктов, различные морсы, ни в коем случае не газированные, не «крашеные» напитки.
И не соки, «потому что многие цитрусовые блокируют ферменты печени, которые позволяют быстрее выводить токсины».
Если пить воду, то негазированную. Потому что газированная тормозит выведение токсинов.
Психиатр-нарколог подчеркивает, что если человеку плохо, то нельзя похмеляться:
- Ни в коем случае нельзя, как бы трудно ни было. Как бы ни болела голова, это временное явление.
В зависимости от особенностей организма, это может продлиться от двух до четырех часов максимум.
Может ли помочь баня? Нет, это будет стресс для организма. Токсины не выходят с потом.
А вот микроэлементы с потом выходят и «в последующем могут влиять на деятельность сердца, мышц».