«Не могу зайти, не могу продать, не могу сдать» 4 31.12.2024, 16:04

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Нотариус объяснил, что делать с такой долей в квартире.

На житейские вопросы читателей «Вечернего Бобруйска» отвечают нотариусы Могилевского нотариального округа.

«Я имею долю в 2-хкомнатной квартире, где еще два собственника. Один из них захватил себе огромную комнату в 20 метров с балконом, повесил замок, мои вещи выкинул. Приходили риэлторы, он не пускает. Участковый не реагирует на просьбы прийти с риэлторами, чтобы пройти в квартиру, говорит: обращайтесь в суд. Я не могу зайти, оставить свое имущество, не могу проживать, не могу продать, не могу сдать в аренду... Что мне делать?»

Консультирует Елена Данильчук, нотариус нотариальной конторы Первомайского района Бобруйска:

– Cобственник имущества вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону.

Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению между всеми его участниками, а если согласие не достигнуто – в порядке, который установит суд. Участник долевой собственности имеет право на предоставление в его владение и пользование части общего имущества, соразмерной его доле, а при невозможности этого он вправе требовать от других участников, владеющих и пользующихся имуществом, приходящимся на его долю, соответствующей компенсации.

Вы вправе обратиться в суд, если считаете, что решениями, действиями (бездействием) граждан, должностных лиц и (или) организаций ущемлены ваши права и законные интересы.

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