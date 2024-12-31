Мир празднует Новый год: какие страны уже вступили в 2025-й 2 31.12.2024, 16:27

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Весь мир поделен на несколько часовых поясов, поэтому где-то Новый год наступил намного раньше, чем у остальных.

Новый год на Земле длится целых 26 часов между разными часовыми поясами. К примеру, уже сейчас 2025 год встретили жители острова Киритимати (остров Рождества), расположенный в Республике Кирибати и в часовом поясе UTC+14, сообщает «Униан».

Вскоре после них Новый год встретили острова Тонга и Чатем, а также Новая Зеландия, Фиджи и Канберра в Австралии.

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