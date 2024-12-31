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Количество жителей Беларуси составляет менее 8,8 миллионов

  • 31.12.2024, 16:53
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Количество жителей Беларуси составляет менее 8,8 миллионов

Это следует из документа КГК.

В Беларуси сейчас проживает менее 8,8 млн человек, следует из служебного письма заместителя председателя Комитета госконтроля Станислава Наркевича cовету министров. Копия документа, составленного в ноябре этого года, оказалась у «Позірка».

В письме речь идет о выполнении поручения Лукашенко по обеспечению к 2025 году «всех потребителей качественной питьевой водой». Среди прочего приводится статистика водоснабжения «в настоящее время».

«По имеющейся в комитете информации», говорится в документе, сейчас «в республике услуга водоснабжения предоставляется 8,6 млн человек, в том числе организациями жилищно-коммунального хозяйства — 8,4 млн, иных сфер — 0,2 млн».

При этом, как уточняется, «обеспеченность потребителей водоснабжением питьевого качества по республике достигла порядка 98%».

Из этих данных следует, что всего в Беларуси в ноябре проживало около 8,78 млн человек (с учетом округлений).

По данным Белстата на 1 января 2024 года, население Беларуси составило 9 155 978 человек. Это на 44 639 меньше, чем годом ранее. Фактически убыл целый райцентр — примерно такой, как Волковыск или Слоним. С 2019 года численность белорусов уменьшилась на 257 468 человек. Это как Пинск, Жлобин и Слуцк вместе взятые.

При этом официальная статистика не учитывает уехавших за последние несколько лет из страны белорусов.

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