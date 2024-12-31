В 2025 году введут сразу несколько важных пенсионных изменений 31.12.2024, 17:09

В Минтруда напомнили про них.

В Беларуси в 2025 году введут сразу несколько пенсионных изменений. Министр труда и соцзащиты Наталия Павлюченко напомнила про отдельные новшества, которые появятся в следующем году, отмечает «Зеркало».

Снимут ограничения по пенсиям

В Минтруда напомнили, что власти отменят потолок по размеру выплат для тех, кто продолжается трудиться на пенсии и одновременно получает и зарплату, и пенсию. У некоторых из них есть ограничения по максимальному размеру пенсионных выплат. Это касается тех, у кого до выхода на заслуженный отдых была зарплата, которая в 1,3 раза превышала среднюю по стране.

Есть такое понятие, как индивидуальный коэффициент заработка — это соотношение фактической зарплаты, которую получал человек до выхода на заслуженный отдых, и средней по стране. Если зарплата конкретного человека была в полтора раза больше средней, то у него этот коэффициент составляет 1,5, если на уровне средней, то 1. Так вот для тех, кто продолжает трудиться на пенсии, есть потолок по размеру выплаты — берется максимальный коэффициент на уровне 1,3. Даже если у кого-то он составляет 1,5 или 2, то все равно действуют ограничения. То есть фактически человек недополучает часть пенсии, если продолжает работать на заслуженном отдыхе.

Повышение страхового стажа

С 1 января 2025 года в Беларуси повысят минимальный страховой стаж — до 20 лет (сейчас он составляет 19 лет 6 месяцев). Он необходим для получения трудовой пенсии. В этот стаж входит только то время, когда вы работали и работодатель платил за вас страховые взносы в Фонд соцзащиты. К примеру, декретный отпуск в него не включают (а в общий — да).

«Наличие такого страхового стажа обязательно для назначения трудовой пенсии по возрасту и за выслугу лет. Женщины выходят на пенсию в возрасте 58 лет, мужчины — 63 лет», — уточнила Наталия Павлюченко.

Ранее минимальный страховой стаж составлял пять лет, но с 2013 года его стали резко повышать. Беларусы, которые по новым правилам не выработали этот стаж, попадают в пенсионную ловушку: они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную (сейчас она составляет 218,9 рубля). Женщины могут ее получать с 60 лет, а мужчины — с 65.

Стандартный пенсионный возраст в Беларуси составляет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. В Минтруда накануне заявили, что вопрос дальнейшего повышения этого показателя «на повестке не стоит».

Изменят сроки обращения за пенсиями

«Упрощается порядок обращения за назначением пенсии», — отметила Наталия Павлюченко.

Напомним, с 1 января 2025 года увеличат срок подачи заявления для назначения некоторых пенсий — по возрасту, за выслугу лет и социальных. Это можно будет сделать за месяц до пенсионного возраста и в течение такого же срока после. Выплаты назначат с той даты, когда человек достиг возраста выхода на заслуженный отдых.

Сейчас за назначением пенсии можно обращаться в любое время после того, как появится на нее право. То есть когда женщине исполнится 58 лет, а мужчине — 63 года (если речь не о льготниках). Но если человек придет за ней не в свой день рождения, а позже, то эти выплаты ему станут начислять с той даты, когда он обратился.

Изменение для многодетных матерей

«Женщинам, родившим четверых детей и воспитавшим их до 8-летнего возраста, страховой стаж для назначения пенсии по возрасту снижается с 10 лет до 5 лет, как это предусмотрено для женщин с пятью и более детьми», — отмечают в Минтруда.

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