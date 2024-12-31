Топ-5 позитивных фильмов, которые стоит посмотреть на Новый год 31.12.2024, 17:20

Они подарят хорошие эмоции каждому члену семьи.

Любители кино на праздники ежегодно просматривают любимые фильмы. Не все они должны быть комедийными, однако смешные праздничные ленты снимут стресс, развлекут и подарят хорошие эмоции каждому члену семьи.

«24 Канал» подготовил 5 забавных фильмов, которые подойдут для просмотра всей семьей. В подготовке к праздничному ужину или за выбором подарков для близких, обратите внимание на эти ленты.

«Рождественские каникулы»

Кларк стремится устроить лучшее празднование Рождества, однако его ожидания не оправдываются - вместо праздничной атмосферы только забавные и катастрофические ситуации. Этот фильм – не только способ добавить юмора в холодное время года, но и урок, что Рождество заключается не в подарках или украшениях, а чтобы быть с тем, кого любишь.

«Реальная любовь»

Романтическая комедия рассказывает несколько историй о любви в различных проявлениях. От премьер-министра, который влюбляется в секретаршу, до супружеской пары, которая борется с конфликтами. Ошибки героев способны рассмешить, но и также поучать тех, кто в этом нуждается.

«Эльф»

Комедийный фильм о Бадди, который вырос среди эльфов на Северном полюсе. Он возвращается в Нью-Йорк, чтобы найти своего биологического отца. Комедийный стиль главного актера идеально вписывается в этот семейный фильм.

«Плохой Санта»

Вилли – профессиональный вор, который ежегодно переодевается в Санта-Клауса, чтобы грабить магазины. Внезапная встреча с мальчиком меняет его жизнь. Несмотря на алкоголь, иногда пошлые шутки и лексику, этот фильм является трогательной историей о силе дружбы.

«Рождественская история»

Мальчик Ральфи мечтает получить на Рождество винтовку. Он готов пойти на все, чтобы эта цель осуществилась. Юмор в ленте понравится многим поколениям.

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