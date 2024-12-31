Как изменились курсы валют за этот год и чего ждать в 2025-ом 31.12.2024, 17:47

На курс рубля будут влиять несколько факторов.

Первую половину года на валютном рынке в Беларуси ситуация была относительно спокойной: рубль постепенно дешевел к доллару и евро, но одновременно укреплялся к российским деньгам. Но скачки в конце ноября — начале декабря изменили обстановку.

«Зеркало» рассказывает, как за год изменились курсы валют и что эксперты прогнозируют на будущий год.

Как изменились курсы за 2024 год

По данным Нацбанка, доллар 1 января 2024-го стоил 3,1775 рубля. Если сравнить с указанным выше курсом на 31 декабря, выходит, что за этот год он подорожал почти на 9,3%.

Евро в первый день года был 3,5363 рубля, а в последний — 3,6246. Рост получился почти на 2,5%.

В это же время в последний день года 100 российских рублей стоили 3,3488 нашего рубля, тогда как в первый день года соотношение было 100 к 3,4991. Следовательно, наша валюта укрепилась к российской почти на 4,3%.

Чего ждать на рынке валют в 2025-м

На курс рубля к иностранным валютам в следующем году будут влиять несколько факторов. Среди них — обстановка на валютном рынке в России, а также общая экономическая ситуация в этой соседней стране. А еще — размер дефицита внешней торговли, внутренний спрос на товары и услуги, а также ситуация с импортом.

Власти заложили в бюджетные планы на следующий год курс около 3,35−3,37 рубля за доллар. Это означает вероятное продолжение удешевление нашей валюты к американской.

Банк развития в своих прогнозах закладывает курс в конце 2025-го 3,45 рубля за доллар. Оценки коммерческих банков варьируются от 3,45 до 3,53 рубля.

Чего ждать от валютного рынка в этом году и в начале следующего: «шторма», затишья или чего-то еще?

«Курс доллара может достичь и 4−4,5 рубля, а может остаться на уровне 3,5. Все будет зависеть от того, какой у нас будет дисбаланс во внешней торговле, будет ли наращиваться импорт теми же темпами, как сейчас,<…> плюс от того, что будет происходить в России», — так оценивала перспективы экономист Алиса Рыжиченко.

Экономистка Анастасия Лузгина отмечала, что в следующем году возможно ускорение снижения курса белoрусского рубля к иностранным валютам. Причиной может быть ухудшение состояния торгового баланса страны (превышением импорта товаров над экспортом).

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