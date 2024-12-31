«Кабель коротковат или есть другие версии?» 5 31.12.2024, 17:57

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иллюстративное фото

В Минске электромобиль стоял на зарядке в неожиданном месте.

Для зарядки электромобилей предусмотрены специальные места. Конструкция зарядной станции, длина кабеля не предусматривают особой альтернативы. И иногда можно увидеть электромобиль, который заряжается не вполне там, где предусмотрено.

Читатель прислал Onlíner фото с улицы Лобанка в Минске. По его словам, снимок был сделан 21 декабря в 14:17 напротив торгового центра Maximus.

— У меня вопрос: зачем? — отмечает автор фото.

Geely Geometry C занял половину места для зарядки, передними колесами въехав на газон. Одна из версий: водителю не хватило длины кабеля для того, чтобы припарковаться как следует. Или есть другие варианты?

Несоблюдение правил?

Ситуацию прокомментировали представители сети зарядных станций Malanka.

— Длина кабеля по техническим характеристикам от 4,5 метра до 5 метров. С учетом крепления, свободная длина составляет 4 метра. Такой длины достаточно, чтобы кабель дотянулся до разъема, независимо от того, с какой стороны он расположен. По фотографии видно, что с левой стороны помехи в виде другого авто нет. Следовательно, владельцу EV ничего не мешало припарковаться по правилам, не повреждая газон. В данном случае очевидно несоблюдение культуры парковки, очевидцам следует обращаться в ГАИ, — отметили в компании.

Другие версии

Некоторые читатели предположили, что Geely мог откатиться вперед. Но версия спорная, так как, во-первых, речь об электромобиле с автоматической коробкой переключения передач. И, во-вторых, не ясен характер рельефа.

Другая версия: место для зарядки электромобилей было занято другим авто в момент, когда приехал водитель Geely. И он, не имея другой возможности попасть к зарядной станции, подъехал туда с другой стороны — через зеленую зону.

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