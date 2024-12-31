Это была тактика тысячи порезов: украинская разведка напомнила, как горела Россия в 2024 году
- 31.12.2024, 18:14
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Огонь не угасает.
Вторжение Российской Федерации в Украину привело к резкому росту количества пожаров на территории государства-агрессора. Главное управление разведки МО Украины напомнило, как это происходило в РФ в этом году.
В разведке отметили, что после полномасштабного российского вторжения на территории агрессора в этом году «странные» пожары фиксировались как в Москве, так и в Алтайском крае и Красноярске.
«Широкая география инцидентов в России в 2024 году - от Москвы и Санкт-Петербурга до Омска, Красноярска, Новосибирска и Алтайского края - указывает на тактику тысячи порезов, что замедляет российскую военную машину, заставляя московитских вождей тратить ресурсы на устранение проблем, но огонь не угасает - движение сопротивления путинскому режиму продолжает действовать», - подписали видео в ГУР.