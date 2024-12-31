Глава ГУР Украины дал прогноз на следующий год 31.12.2024, 18:47

Кирилл Буданов

Вышло более позитивно, чем в прошлом.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отметил, что в 2025 году необходимо найти решение против использования россиянами оптоволоконных FPV-дронов. Кроме того, он считает, что 2025 год будет для Украины лучше 2024-го, пишет «Украинская правда».

«В войне дронов мы побеждаем. Но россияне массово пошли на использование оптоволоконных дронов. Это огромная для нас проблема, потому что средствами РЭБ их остановить невозможно, имеется в виду использование FPV-дронов. Это ноу-хау и тренд этого года. В следующем году будем все вместе искать технологическое решение, как бороться с огромным количеством таких аппаратов», — рассказал он.

В целом Буданов считает, что 2025 год будет для Украины лучше 2024-го, тогда как России придется принимать очень непростые решения.

«В прошлом году кто-то из журналистов меня спросил, какие ожидания от 2024 года. И я тогда абсолютно честно сказал, что, к сожалению, 2024-й будет очень тяжелым. Относительно 2025 года у меня гораздо больше оптимизма. 2025-й будет точно лучше этого. Для этого есть объективные факторы, и я надеюсь, в 2025-м мы увидим очень много хороших событий, которые в конце концов принесут нам то, чего мы так все ждем», — добавил он.

По мнению главы украинской разведки, если Россия не опомнится до середины 2025 года, Москве точно придется принимать очень непростые решения в области экономики и финансов.

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