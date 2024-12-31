NYT: Маск живет на территории поместья Трампа

NYT: Маск живет на территории поместья Трампа3
- 31.12.2024, 19:08
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Миллиардер арендовал там коттедж.
Американский миллиардер Илон Маск после выборов в США арендовал коттедж на территории поместья избранного президента Дональда Трампа и это позволило ему находиться во «внутреннем кругу политика».
Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на собеседников 30 декабря.
Как отмечает NYT, со времени президентских выборов в США Маск живет в одном из коттеджей, которые сдаются в аренду в поместье Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. Коттедж, в котором жил Маск, называется Баньян и расположен в десятках метров от главного дома.
«Он мог посещать ужины Трампа, такие как недавняя встреча с соперником Маска, основателем Amazon Джеффом Безосом», — добавили журналисты.
NYT пишет, что Маск не единственный член ближайшего круга новоизбранного президента, который живет на территории поместья. Избранный вице-президент Джей Ди Вэнс также останавливался в одном из коттеджей в Мар-а-Лаго во время своих визитов в Палм-Бич и был там часто в течение переходного периода. Другие люди также использовали коттеджи после дня выборов. Однако мало кто был таким постоянным гостем, как Маск, добавляет NYT.