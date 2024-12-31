Завершение войны в 2025-м — иллюзия 4 Денис Прокопенко

31.12.2024, 19:34

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Денис Прокопенко

Расслабиться – означает потерять государство и независимость.

Весь 2024 год 12-я бригада специального назначения «Азов» провела на фронте. Большую часть года мы продолжали выполнять боевое задание на лиманском направлении, а затем подразделение получило приказ срочно передислоцироваться на участок прорыва под Торецком. Ситуация на то время там была критической. Титаническими усилиями бойцов «Азова» и смежных подразделений удалось удержать вверенный участок фронта, нанести противнику максимальные потери в живой силе и технике, после чего он потерял свой наступательный потенциал и желание проводить активные наступательные действия.

365 дней наши солдаты, сержанты и офицеры сдерживали непрерывные штурмы россиян, контратаковали, освобождали оккупированные территории, пополняли обменный фонд и эвакуировали гражданских с прифронтовых территорий. Я благодарю каждого азовца за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность. В этом году в результате профессиональных и слаженных действий военнослужащих нашей бригады оккупанты понесли значительные потери: как в живой силе, так и в технике. Так будет и в 2025 году.

Но ни одна успешная операция на войне не дается даром. За каждой отраженной вражеской атакой и за каждым отвоеванным метром украинской земли стоят пот, кровь и жизнь наших бойцов. Именно их решительным действиям обязана Украина, которая будет встречать Новый год в свободных украинских городах.

Этой возможности лишены 850 бойцов «Азова», свыше двух с половиной лет находящиеся в чрезвычайно тяжелых условиях в российском плену. Совместными усилиями разных ведомств в 2024 году удалось вернуть из плена 169 наших собратьев. В следующем году мы продолжим делать все, чтобы вытащить из ада российских тюрем всех наших пленных.

В этом году «Азову» удалось преодолеть многолетний запрет на получение вооружения от Соединенных Штатов Америки. Впрочем, получение результатов от ощутимого удара по российской пропаганде несколько приостановили бюрократические задержки. Личный состав «Азова» и я лично надеемся, что в 2025 году бригада наконец-то получит оружие, которого заслуживает как никто.

И последнее. Сегодня украинское и мировое медиапространство пропитано уверенностью, что в 2025 году война в Украине завершится. Это убеждение вредит как фронту, так и тылу. Оно дает призрачную иллюзию, успокаивает и расслабляет в ситуации, когда расслабиться – означает потерять государство и независимость. Если прогнозы не оправдают себя, наше общество будет ждать тяжелое разочарование, которое ударит по обороноспособности страны. Этого ни в коем случае нельзя допустить. К тому же любые гарантии безопасности, которые может получить Украина, не означают, что украинцы смогут переложить ответственность за оборону страны на плечи других. У нас уже есть печально известный пример Будапештского меморандума, который усыпил украинское общество, убедив в том, что безопасность наших границ обеспечат подписи на бумаге.

Но даже если боевые действия в 2025 году прекратятся, война никуда не исчезнет. Она будет смотреть на нас глазами наших погибших собратьев, напоминать о себе развалинами украинских городов, будет рядом в слезах сотен тысяч украинских семей, которые потеряли самое дорогое. И она будет дышать в спину самим фактом существования на наших границах врага, который никогда не откажется от намерения оккупировать Украину. А это значит, что у нас не будет другого выбора, кроме как продолжать реформировать армию, наращивать свой ВПК и готовиться. Потому что в следующий раз оккупант придет еще более сильным и еще более подготовленным.

Денис Прокопенко, «Фейсбук»

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