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Польша ввела санкции против компании-экспортера продукции «Гродно Азот»

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  • 31.12.2024, 19:45
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Польша ввела санкции против компании-экспортера продукции «Гродно Азот»

В страну попадал санкционный карбамид.

В последний день 2024 года Польша ввела национальные санкции против кипрской компании Rostumel Holding Limited — экспортера продукции «Гродно Азот». Об этом сообщает Минфин Польши.

Польское правительство пришло к выводу, что эта компания занималась незаконной торговлей на территории ЕС и ввозом в Польшу карбамида (он же мочевина), который производится на «Гродно Азоте».

«Компания Rostumel Holding Limited, покупая продукцию у ОАО «Гродно Азот», нарушает санкционные ограничения, которые включают запрет на импорт и экспорт белорусской продукции от предприятий, находящихся под санкциями.

После того как «Гродно Азот» был включен в санкционный список ЕС, предприятие прекратило экспорт в Польшу. Однако экспорт начал осуществляться через другие субъекты, включая Rostumel Holding Limited», — говорится в документе.

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