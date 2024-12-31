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Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы в Смоленской области РФ

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  • 31.12.2024, 19:59
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Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы в Смоленской области РФ

На объекте зафиксированы мощные взрывы и пожар.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение нефтебазы «Ярцевская» в Смоленской области РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале Генштаба.

«Сегодня ночью подразделения Сил специальных операций во взаимодействии с Силами беспилотных систем ВС Украины и другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по нефтебазе «Ярцевская», что в Смоленской области РФ. На объекте зафиксированы мощные взрывы и пожар, наблюдается сильное задымление», - говорится в сообщении.

Генштаб пишет, что по имеющейся информации, загорелись резервуары с нефтепродуктами:

«Известно, что база использовалась, в частности, и для обеспечения российской оккупационной армии. Дополнительная информация о результатах боевой работы уточняется».

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