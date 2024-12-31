В Берлине мужчина напал с ножом на прохожих 31.12.2024, 20:07

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Несколько человек ранены.

В Берлине мужчина напал с ножом на прохожих — несколько человек ранены, их точное количество не сообщается. Известно, что двое из них получили серьезные травмы, пишет BILD.

Пострадавшие находятся в больнице. Сообщается, что нападавший, предположительно, страдает психическим заболеванием.

Инцидент произошел около 11.50 перед супермаркетом Rewe на Quedlinburger Straße в районе Шарлоттенбург, который считается довольно спокойной частью Берлина. Место преступления расположено недалеко от Шарлоттенбургского дворца.

Мужчина вел себя крайне агрессивно, нанося удары ножом без разбора. Несколько прохожих сумели обезвредить нападавшего.

Пока нападавшего удерживали, другие очевидцы вызвали полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и доставили его на допрос.

По данным BILD, на данный момент нет доказательств, указывающих на исламистский или террористический характер нападения.

Берлинские власти проводят расследование, в котором участвует также ведомство по государственной безопасности.

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