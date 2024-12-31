СМИ: ВСУ ликвидировали российского генерала Смешко

СМИ: ВСУ ликвидировали российского генерала Смешко3
- 31.12.2024, 20:26
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Он мог погибнуть после удара по командному пункту в Курской области.
В Москве состоялись похороны генерал-майора ВС России Константина Смешко. Детали его ликвидации Москва скрывает, передает «Диалог».
В Сети появились кадры с похорон высокопоставленного российского офицера. Известно только то, что генерал-майор был ликвидирован 26 декабря. Накануне Силы обороны Украины успешно нанесли удар по командному пункту ВС России в городе Льгове (Курская область). Не исключено, что Смешко находился там в момент атаки.
Генерал-майор занимал пост замначальника инженерных войск ВС России. Похоронили его по-тихому: без огласки и официоза. Смешко принимал участие в обеих чеченских войнах, в оккупации Крыма, в сирийском конфликте, а также в полномасштабной агрессии против Украины.