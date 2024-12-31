Торжество и провал политической конспирологии Владимир Фесенко

31.12.2024, 20:37

Владимир Фесенко

В чем заключается парадокс искусственной сенсации о завершении войны перед Новым годом.

В канун новогодних праздников в украинском (и не только) сегменте социальных сетей наблюдался ажиотаж вокруг «прогноза» Дмитрия Гордона о «завершении горячей фазы боевых действий в Украине к Новому году». Конечно, ни один из настоящих политических экспертов и, кажется, большая часть широкой публики всерьез этот «прогноз» не воспринимала, было очень много иронических сообщений, но это стало новостью, которую почти все обсуждали.

А тут еще появилась информация о некоем «тайном самолете» из правительственного спецавиаотряда РФ, посетившего Нью-Йорк и Вашингтон. И это только придало конспирологическому туману и дало толчок разнообразным версиям о якобы тайных переговорах между США и Россией.

«Тайные переговоры» между Вашингтоном и Москвой обсуждали в соцсетях даже люди, ранее не замечавшиеся в склонности к конспирологическим теориям.

Этот новогодний взрыв политической конспирологии стал своеобразным диагнозом и состояния общественного мнения в Украине, и самой политической ситуации вокруг темы войны и мира.

Значительная часть людей (и не только у нас) вообще склонна доверять конспирологической информации. Но нынешнее социально-психологическое состояние украинского общества и неопределенность дальнейших перспектив войны или мира создают дополнительную благоприятную основу именно для различных конспирологических предположений.

Многие украинцы устали от войны, хотят ее прекращения, некоторые даже любой ценой. По данным социологов, около половины украинцев надеются, что президентство Трампа будет способствовать прекращению войны, которая длится уже почти три года.

И не стоит удивляться, что некоторые деятели информационно-политического рынка начинают использовать эти ожидания прекращения войны в своих интересах, продуцируя сенсационные новости, что война вот-вот прекратится, да еще перед праздником, как волшебный подарок под новогоднюю елку. Это очень прагматичное, если не циничное, использование общественных ожиданий для того, чтобы банально привлечь к себе внимание и поднять рейтинги своих ютуб-каналов. Если часть общества стремится к чуду, то почему бы не стать его пророком.

И если чуда не произошло, то всегда можно объяснить, почему так случилось. В конце концов, уже была показательная история в России с сенсацией о «Путине в холодильнике». И ничего, автор этой сенсации до сих пор является популярным политическим комментатором, в том числе и в украинском информационном пространстве.

Благоприятной основой для конспирологии является не только ожидание чего-то положительного (в нашем случае — завершение войны), но и страхи. Кто-то надеется на скорый мир, а кто-то, напротив, опасается, что это будет несправедливый мир, к которому нас заставят вопреки нашей воле.

Именно поэтому сугубо конспирологическая информация о «тайном российском самолете» порождает конспирологические предположения о «тайных переговорах», после которых нас принудят к несправедливому миру.

И сторонников этой версии не волнует отсутствие каких-либо, хотя бы относительных подтверждений факта этих переговоров, а рациональные контраргументы не воспринимаются. Но это и не удивительно, что рациональные аргументы против конспирологических утверждений, к сожалению, не работают. Кстати, история с российским самолетом в США объясняется даже официальными российскими источниками просто — замена посла РФ в США, частичная ротация дипломатического персонала в Вашингтоне (посольство РФ) и в Нью-Йорке (представительство РФ в ООН).

В условиях западных санкций прямого авиасообщения между США и Россией нет, поэтому, видимо, и воспользовались самолетом из спецавиаотряда.

Парадокс искусственной сенсации о завершении войны перед Новым годом состоит в том, что мы одновременно увидели и провал этой выдумки, и ее информационный успех (ажиотаж вокруг Дмитрия Гордона и его сенсационного «прогноза»). Правда, повторять этот трюк в будущем будет сложно — доверия к источнику информации будет гораздо меньше. А вот спрос на конспирологическую информацию, к сожалению, никуда не исчезнет. И необходимость противостояния политической конспирологии остается актуальной.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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