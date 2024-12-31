Боровляны станут городом?
- 31.12.2024, 20:48
Решение будет принято в следующем году.
В следующем году должны быть подготовлены предложения об изменении статуса Боровлян и принято соответствующее решение. Такое поручение дал Александр Лукашенко 31 декабря во время посещения Минской областной детской клинической больницы, пишет БелТА.
Он напомнил, что этот вопрос поднимался уже много раз, и поэтому пора определиться со статусом этого населенного пункта.
Боровляны сегодня — это условно общее название четырех населенных пунктов: Лесной, Опытный, Лесковка и непосредственно Боровляны. Вопрос об изменении их статуса поднимался еще в 2021 году, но тогда решение не было принято.