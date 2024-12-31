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Боровляны станут городом?

  • 31.12.2024, 20:48
Боровляны станут городом?

Решение будет принято в следующем году.

В следующем году должны быть подготовлены предложения об изменении статуса Боровлян и принято соответствующее решение. Такое поручение дал Александр Лукашенко 31 декабря во время посещения Минской областной детской клинической больницы, пишет БелТА.

Он напомнил, что этот вопрос поднимался уже много раз, и поэтому пора определиться со статусом этого населенного пункта.

Боровляны сегодня — это условно общее название четырех населенных пунктов: Лесной, Опытный, Лесковка и непосредственно Боровляны. Вопрос об изменении их статуса поднимался еще в 2021 году, но тогда решение не было принято.

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