Переломный год
- Андрей Окунь
- 31.12.2024, 21:14
Мир живет по закономерностям, которые сменяют друг друга с определенной периодичностью.
То, что вы сейчас прочтете, я хранил на протяжении года специально для сегодняшнего дня. Основываясь на разных моделях и прогнозах, я расскажу вам, почему в 2025-м году мы сможем выйти из кризиса в нормальную, счастливую жизнь. Откройте свои разум и сердце для новогоднего чуда, и мы начнем.
1. Конец цикла и смена элиты
Уважаемый и титулованный доктор философских наук Владимир Пантин совместно с экспертом в области энергетической политики Кириллом Родионовым написали крайне интересную работу. Она называется «Эпоха реформ и потрясений. Россия и мир в период до 2040 года».
Коротко ее суть можно выразить так: мир живет по закономерностям, которые сменяют друг друга с определенной периодичностью. Они подсчитали, что для России этот временной цикл равняется 36 годам и повторяется аж с 1881 года. Каждый из них начинается сменой элит, а мы как раз подошли к концу современного исторического цикла.
Наш цикл начался в 1989 году после завершения войны в Афганистане и с началом демократизации в позднем СССР. А закончится 36-летний цикл как раз в 2025-м году. Ученые в работе делают вывод, что «в России произойдет серьезное, но эволюционное обновление политической элиты».
Также «создадутся условия для некоторой нормализации отношений с США (как это было в 1953 г.) и для выхода России из радикальной конфронтации со странами Запада (как это было после Крымской войны)».
Одним словом, в 2025 году старый цикл закончится, и ему на смену придет нечто новое и нормальное.
2. Солнечная активность
Интересно, что на историю России влияла в том числе солнечная активность. Наиболее радикальные перемены приходились на максимумы солнечной активности: революции 1905 и 1917 годов, начало Второй мировой войны в 1939 году, а также распад СССР в 1991 году. Чем выше солнечная активность, тем активнее меняется жизнь в стране.
В последний раз Солнце было спокойно в декабре 2019. Он и стал самым мирным месяцем. Сразу после него и со сменой солнечного цикла началась эпидемия коронавируса, а через два года — и «всем известные события». Мы живем в 25-м солнечном цикле, и его максимальная активность как раз придется на лето 2025 года.
То есть еще одна закономерность, подтверждаемая историческими наблюдениями, показывает нам, что 2025-ый год будет переломным.
С наступающим вас Новым Годом. И пусть 2025 действительно станет счастливым и благоприятным для нас!
Андрей Окунь, Telegram