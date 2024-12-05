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Президент Южной Кореи назначил нового министра обороны на фоне угрозы отставки

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  • 5.12.2024, 8:13
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Президент Южной Кореи назначил нового министра обороны на фоне угрозы отставки

Ранее он был послом в Саудовской Аравии.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель назначил нового министра обороны страны. Это произошло после неудачной попытки ввести военное положение в стране.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство пишет, что глава государства принял отставку министра обороны Ким Ен Хена и вместо него на эту должность назначил Чхве Бен Хека, который был послом Южной Кореи в Саудовской Аравии.

Сообщается, что Ким, который в среду подал в отставку, рассматривался как центральная фигура в объявлении военного положения Юном во вторник. Именно он дал такую рекомендацию президенту страны, о чем свидетельствуют документы об импичменте от оппозиции, а также высокопоставленный военный чиновник.

Как результат, выдвижение новой кандидатуры стало первым официальным шагом Юна после того, как он в среду утром объявил уже об отмене военного положения. Все это происходило на фоне политических потрясений и дипломатических последствий.

Напомним, 3 декабре президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране. Но оно было связано не с военной угрозой извне, а политической ситуацией внутри страны. Такие действия вызвали потрясения.

Сегодня утром оппозиционные партии Южной Кореи подали в парламент законопроект об импичменте президента. Но его партия пообещала выступить против, поставив под сомнение процесс. Голосование по этому вопросу должно состоятся уже завтра, 6 декабря в пятницу.

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