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СМИ: Военный РФ расстрелял группу солдат КНДР

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  • 5.12.2024, 8:25
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СМИ: Военный РФ расстрелял группу солдат КНДР

Белоусову пришлось оправдываться перед Ким Чен Ыном.

У войск РФ не складывается взаимодействие на фронте с северокорейскими подразделениями.

Недавно вспыхнул громкий скандал с расстрелом группы солдат из КНДР.

Об этом в комментарии ресурсу «И Грянул Грэм» рассказал российский военный эксперт Юрий Федоров, передает «Диалог.UA».

По его данным, у офицера ВС России произошел бытовой конфликт с северокорейцами на религиозной почве. По итогу в КНДР уехали три «груза 200».

«Произошел некий инцидент, неприятный как для одной, так и другой стороны. Российский офицер расстрелял трех северокорейских солдат, которые обедали, разложив еду на иконе… Он зашел в избушку, ужасно возмутился и расстрелял северокорейцев. Видимо, был некий скандал перед этим», — рассказал военный эксперт.

Он уточнил, что этот инцидент стал одной из тем, которую министр обороны России Андрей Белоусов на днях обсуждал с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном во время поездки в Пхеньян. В целом, по мнению Федорова, есть четкие признаки того, что у России не все хорошо складывается с задействованием северокорейских войск на фронте.

«Очень много загадок. С одной стороны, СМИ пишут о том, что северокорейцы участвуют в боевых действиях в Курской области. Однако конкретных материальных свидетельств этого нет. Нет пленных, трупов… Даже у российских военных блогеров о них ничего нет, а обычно они такое пишут… Как-то, видимо, не все складывается удачно. Не выработаны механизмы взаимодействия между северокорейскими частями и российскими военными. Иначе были бы некие материальные свидетельства того, что северокорейские военные участвуют в боях», — предположил военный эксперт.

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