Z-пропагандисты набросились на Путина из-за затянувшейся войны 4 5.12.2024, 8:32

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Кирилл Федоров

«Что-то идет не в ту степь».

Z-пропагандисты Кремля недовольны затянувшейся войной против Украины. На фоне новостей о поставках Украине дальнобойных ракет они призывают диктатора РФ Владимира Путина сворачивать так называемую «СВО».

Соответствующая тема была поднята в эфире пропагандистской радиостанции «Комсомольская правда», передает «Диалог.UA».

В эфире участвовал Z-военкор Кирилл Федоров, которого очень встревожили новости о возможных поставках Киеву авиационных американских ракет JASSM.

Пропагандист так испугался, что начал предъявлять претензии Кремлю за неспособность решать проблемы мирным путем.

«Сейчас они нащупали, что могут бить внутрь (России — ред.). Идет обсуждение, а значит 100% оно завершится положительным итогом, о передаче ракет JASSM под те же F-16… JASSM — это не Storm Shadow, там дальность под 1000 км… И это можно уже Питер и Ленинградскую область накрывать, в принципе, довольно легко. Сбить 100% невозможно… Куда захотят бить, они бить и будут… Тяжелая ситуация. И все дальше идет туда, куда, наверное, идти не надо было. Такое впечатление, что наши предки умнее были. Хотя Карибский кризис тоже шел не в ту сторону, но там как-то умудрились договориться… Что-то все идет не в ту степь», — заявил Федоров.

Ведущий Иван Паникин в ответ на это пожаловался, что «СВО» слишком долго продолжается. Он призвал россиян готовиться к худшему и не питать надежды на нового президента США Дональда Трампа.

«Орешник» их не так, чтобы сильно впечатлил… Готовиться все-таки лучше к худшему. Мы постоянно перед какими-то грандиозными поставками говорим, что это ничего не поменяет на поле боя. Есть у нас такая привычка. Потом, когда мы уже наблюдаем развитие ситуации, у нас часто несколько иные впечатления от всего происходящего. Процитирую Романа Алехина — местного курского волонтера: трясет так, что стаканы падают с полок, хотя падает в 10-20 км от того места, где он живет. Представляете мощь той западной помощи, которую получает Украина? Это серьезные ракеты… И я лично очень переживаю за тот же Курск, Брянск и Белгород», — заявил пропагандист.

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