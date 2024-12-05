ВСУ освободили населенный пункт на Донбассе 2 5.12.2024, 8:39

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Взяли много пленных россиян.

Военные 48-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины имени Номана Челебиджихана вытеснили российские силы из села Новый Комар в Донецкой области. Об этом сообщают аналитики DeepStatе со ссылкой на видео бойцов батальона.

Аналитики также отметили, что враг понес большие потери убитыми, многие воины ВС РФ сбежали. Также в украинский плен попали россияне из 40-й отдельной бригады морской пехоты.

«Село удалось зачистить благодаря удачным действиям штурмовой пехоты 48 ОШБ. Следует отметить также достаточное количество расчетов ФПВ, которые были привлечены к освобождению села», — добавили в DeepStatе.

На ресурсе отмечают чрезвычайно точную работу дроноводов.

«Среди экипажей: ФПВ РУБпАК «ВИРИЙ» 241 обр Тро. Стоит вспомнить и казаков с 3 МБ 31 ОМБр и танчик 23 ОМБр», — рассказали аналитики.

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