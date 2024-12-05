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Украинская делегация встретилась с советниками Трампа

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  • 5.12.2024, 8:42
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Украинская делегация встретилась с советниками Трампа
Андрей Ермак
Фото: РБК Украина

В Reuters раскрыли детали.

В среду, 4 декабря, украинская делегация встретилась с высокопоставленными представителями избранного президента США Дональда Трампа. Делегацию возглавил руководитель ОП Андрей Ермак.

Об этом сообщает Reuters.

Источник агентства рассказал, что встреча произошла на фоне того, что Украина ищет поддержки от новой команды в вопросе войны России против Украины. Также он сообщил, с кем именно из представителей Трампа прошла встреча.

«Группа встретилась в Вашингтоне с кандидатом Трампа на пост советника по национальной безопасности Белого дома Майком Волцем и его спецпредставителем по Украине Китом Келлогом», - говорится в сообщении.

Других подробностей источник не рассказал. Команда Трампа в свою очередь, на просьбу прокомментировать встречу не ответила.

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