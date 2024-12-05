СМИ: Дрон подорвал командира полка имени Кадырова в Грозном
- 5.12.2024, 8:48
- 8,822
На месте удара наблюдалось много карет скорой помощи.
В среду рано утром, 4 декабря, неизвестный беспилотник атаковал Чечню, ударив по зданию полка полиции специального назначения в центре города Грозный. Об этом сообщает российский Telegram-канал ASTRA.
Отмечается, что атака произошла примерно в 4:50 утра.
Как пишет Baza, в грозненском аэропорту ввели план «Ковер», применяемый во время налетов беспилотников, в результате чего был задержан один рейс на Москву.
Оппозиционная организация «Нийсо» сообщала, что после взрыва на месте удара наблюдалось много карет скорой помощи.
Не исключено, что пострадал командир 2-го полка Замид Чалаев, отмечают оппозиционеры, поскольку в сервисах обмена сообщениями стали публиковать пожелания о выздоровлении.
Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что центр Грозного был атакован сегодня утром, обвинив в нападении ВСУ. Кадыров добавил, что от атаки БПЛА пострадали люди.
«Куда угодно дроном ударяют. Сегодня по центру города [Грозного] ударили дроном. Разрушили автозаправку, крышу полка [полиции]»,— заявил Рамзан Кадыров во время «прямой линии».