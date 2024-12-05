«Дам тебе пистолет»: Кадыров предложил военнопленному ВСУ застрелиться 5.12.2024, 8:51

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Рамзан Кадыров

Глава Чечни предложил сделать из пленных «щит» на крышах.

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил одному из 12 украинских военнопленных предоставить пистолет, чтобы тот застрелился. Об этом пишет российское издание Astra.

Отмечается, что Кадыров приехал в центр Грозного для проведения так называемой «прямой линии» с жителями региона.

Вместе с Кадыровым его охрана привезла 12 украинских пленных, одному из которых он предложил застрелиться.

«Я тебе дам сейчас пистолет, застрелишься?» — спросил Кадыров.

Украинский защитник ответил, что не будет стрелять в себя, поскольку хочет жить.

«Война... убивают же. Ты вышел убивать, умирать. Я дам тебе пистолет, ты застрелишь себя, умрешь как герой. Не хочешь, да? Он хочет убивать, а сам умереть не хочет. Так не бывает! На войне убивают и умирают. Надо сначала думать. Это не мультфильм тебе», — подчеркнул Кадыров.

Однако кому именно Кадыров предлагал застрелиться — неизвестно.

Журналисты также сообщили, что Кадыров прибыл в тюрьму, где содержатся украинские военнопленные, и предложил поставить их на крыши российских объектов, которые снимают западные военные спутники.

«Как будто с отдыха вы приехали. Надо их по объектам, которые сняли американские спутники, по этим объектам на крышу поставить их всех. Пусть охраняют нашу территорию», — отметил Кадыров.

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