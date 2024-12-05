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В Тбилиси впервые за неделю протестная акция завершилась без разгона

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  • 5.12.2024, 8:56
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В Тбилиси впервые за неделю протестная акция завершилась без разгона

Также на митинге практически не использовалась пиротехника.

В Тбилиси протестная акция в ночь на четверг обошлась без столкновений с полицией и разгона демонстрантов. Это стало первым таким случаем за неделю проевропейских митингов, пишет Newsgeorgia.ge.

Обычно тысячи людей начинали оттеснять от парламента Грузии после столкновений между небольшими группами протестующих и силовиков на прилегающих к проспекту Руставели улицах. Накануне на акции таких фактов не было.

Также на митинге практически не использовалась пиротехника.

Фото: Newsgeorgia.ge

Однако без задержаний не обошлось. Двух человек задержали после словесной ссоры с силовиками на улице Чичинадзе. По крайней мере троих демонстрантов перевели в участки ещё до начала митинга, по итогам обысков пассажиров станции метро «Площадь Свободы» — выборочно задерживали людей с флагами, которые, очевидно, шли на митинг. В полиции заявили, что нашли у задержанных противоправные предметы.

Ближе к 2 часам ночи демонстранты переместились от парламента ближе к площади Республики. Около 04:30 они разошлись с Руставели.

Масштабные протесты стихийно начались в Грузии 28 ноября. Поводом стала заявка премьера Ираклия Кобахидзе. Он объявил, что власти решили до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.

В Тбилиси митинги разгоняли с помощью водометов, резиновых пуль, слезоточивого газа и перцового спрея. За неделю власти задержали более 300 человек. Большинство из них избиты силовиками. Среди пострадавших более полусотни сотрудников СМИ, которые освещали протесты. Министерство здравоохранения дало отчет о госпитализации 134 протестующих, 20 журналистов и 50 сотрудников МВД.

Накануне полиция провела рейды в офисах оппозиционных партий и квартирах гражданских активистов. По итогам 7 человек задержали.

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