В Беларуси отправили в отставку заместителей глав сразу двух министерств

В Беларуси отправили в отставку заместителей глав сразу двух министерств2
- 5.12.2024, 9:07
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Кроме того, от должности освобожден генконсула Беларуси в Стамбуле.
Совет министров освободил от должности замминистра экономики Татьяну Бранцевич и первого заместителя главы Минкульта Валерия Громаду. Об этом говорится в постановлении, которое было 5 декабря опубликовано на Национальном правовом портале.
В документе, который подписал премьер-министр Роман Головченко, указано, что Татьяна Бранцевич и Валерий Громада покинули свои посты в связи с выходом в отставку.
Кроме того, от должности генконсула Беларуси в Стамбуле (Турция) «по соглашению сторон» освобожден Алексей Швед.
Постановлением также назначены:
Сергей Адаменко в порядке перевода — заместителем министра энергетики;
Елена Болигатова — заместителем главы Минэкономики.
Григорий Глазко — первым замом главы Минтранса.
Андрей Николюк в порядке перевода — заместителем начальника государственного объединения «Беларуская чыгунка».
Дмитрий Шляхтин в порядке перевода — первым замминистра культуры.