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В Беларуси отправили в отставку заместителей глав сразу двух министерств

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  • 5.12.2024, 9:07
  • 2,730
В Беларуси отправили в отставку заместителей глав сразу двух министерств

Кроме того, от должности освобожден генконсула Беларуси в Стамбуле.

Совет министров освободил от должности замминистра экономики Татьяну Бранцевич и первого заместителя главы Минкульта Валерия Громаду. Об этом говорится в постановлении, которое было 5 декабря опубликовано на Национальном правовом портале.

В документе, который подписал премьер-министр Роман Головченко, указано, что Татьяна Бранцевич и Валерий Громада покинули свои посты в связи с выходом в отставку.

Татьяна Бранцевич и Валерий Громада. Коллаж из фото Минэкономики и БЕЛТА

Кроме того, от должности генконсула Беларуси в Стамбуле (Турция) «по соглашению сторон» освобожден Алексей Швед.

Постановлением также назначены:

Сергей Адаменко в порядке перевода — заместителем министра энергетики;

Елена Болигатова — заместителем главы Минэкономики.

Григорий Глазко — первым замом главы Минтранса.

Андрей Николюк в порядке перевода — заместителем начальника государственного объединения «Беларуская чыгунка».

Дмитрий Шляхтин в порядке перевода — первым замминистра культуры.

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