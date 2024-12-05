Захаровой привиделся «украинский след» в разгроме российско-асадовских сил в Сирии
- 5.12.2024, 9:11
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Спикер МИД России озвучила странную «версию».
Официальный спикер МИД России Мария Захарова заявила об «украинском следе» в эскалации гражданской войны в Сирии.
Слухи, циркулирующие в одиозных Z-каналах, по поводу «украинского следа» в Сирии, теперь озвучиваются в РФ на официальном уровне.
Спикер МИД Мария Захарова выдвинула Киеву обвинения по этому поводу. Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции 4 декабря, оно также было продублировано на ее официальном канале в Telegram, передает «Диалог.UA».
«Обращаем внимание на то, что среди них много боевиков-иностранцев, в том числе выходцев с постсоветского пространства. Явно не обошлось и без «украинского следа», - сказала Захарова.
Она утверждает, что Украина якобы предоставила оппозиционной исламистской группировке «Хейат Тахрир Аш-Шам», ведущей наступление, беспилотники, а также опыт их применения. Захарова также утверждает, что, помимо Сирии, украинцы «применяют свой опыт» еще и в Африке.
Естественно, никаких доказательств своим словам представительница страны-агрессора не предоставила. МИД Украины уже отверг обвинения Москвы.
Ведомство обвинило сирийского диктатора Асада в «безжалостной политике удушения собственного народа» и в «превращении страны в полигон для преступных режимов России и Ирана».
«Именно Москва и Тегеран несут основную ответственность за деградацию ситуации с безопасностью в Сирии», - отметил украинский МИД.