ВСУ ударили в два важных места для Кремля 5.12.2024, 9:29

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Роман Свитан

Военный эксперт раскрыл подробности.

Ни один военный объект врага давно не чувствует себя в безопасности. Каждую ночь силы украинской обороны работают над уничтожением врага, в том числе и на его территории.

Куда целились и какие последствия ударов прошлой ночью в сводке для «24 Канала» объяснил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.

В ночь на 4 декабря было очень неспокойно на территории России. Атаки пришлись на Рязань – авиабазу «Дягилево» и на Новороссийский порт.

Куда били в Рязани

Свитан рассказал, что в «Дягилево» базируется центр переподготовки летного состава. А также размещены самолеты Ту-22, Ту-22М3, Ту-95.

Особую опасность представляет Ту-22М3, что является носителем ракеты Х-22. Как известно, этот тип ракет является неточным, с отклонением около 300 метров, что особенно опасно для гражданского населения во время обстрелов.

Взрывы в Новороссийске

Новороссийск также является важной целью для украинской армии. Там расположены терминалы, пропускающие до 60% углеводородов России, которые переправляются на Запад. Именно там сейчас базируется часть российского Черноморского флота, там в частности корабли снаряжаются ракетами типа «Калибр».

Пока западные ракеты, которые есть на вооружении в Украине, не достают до порта в Новороссийске. Для этого подошли бы ракеты JASSM.

«Пока в Украине нет таких ракет. Вероятно, шли беспилотники. У нас на вооружении есть дроны, которые могут идти даже до 1800 километров. Основной вопрос в нивелировании противовоздушной обороны», – отметил Свитан.

Сейчас россияне сосредоточили максимум усилий на охране Новороссийска. Ведь, если сделать и это место базирования российских кораблей опасным для них, то врагу придется бежать из Черного моря.

«Для эффективных ударов по Новороссийску, вероятно, необходимы будут массированные удары беспилотниками, или комбинация их с западными ракетами, если Украина получит ракеты нужной дальности – 500 километров», – резюмировал Свитан.

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