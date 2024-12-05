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Арина Соболенко вошла в число самых богатых спортсменок мира по итогам года

  • 5.12.2024, 9:43
Арина Соболенко вошла в число самых богатых спортсменок мира по итогам года

По призовым теннисистка вне конкуренции.

В 2024-м первая ракетка мира Арина Соболенко заработала 17,7 миллиона долларов. Это пятый результат среди женщин, пишет издание Sportico.

В качестве призовых 26-летняя белорусская спортсменка заработала 9,7 миллиона долларов (до вычета налогов) — больше всех в рейтинге. Напомним, в 2024-м она выиграла четыре титула: на Открытом чемпионате Австралии, соревнованиях в Цинциннати, US Open и турнире в Ухане. Соболенко впервые закончит год в статусе первой ракетки.

Еще восемь миллионов Арина получила от спонсоров.

«Победы и рейтинг принесли выгодные бонусы от крупнейшего спонсора — Nike. Ее другие спонсоры — Wilson, Whoop, Maestro Dobel Tequila и Oakberry USA. Призовые Соболенко за карьеру составляют 30,1 млн долларов», — отметило издание.

Белоруску опередили четыре спортсменки (цифры указаны до вычета налогов и любых агентских сборов): теннисистки Коко Гауфф (США, всего заработала 30,4 миллиона), Ига Свентек (Польша, 21,4 млн), Чжэн Циньвен (Китай, 20,6 млн), а также фристайлистка Эйлин Гу (Китай, 22,1 млн).

Всего в топ-10 рейтинга по версии Sportico вошли шесть теннисисток.

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