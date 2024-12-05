Небензя выдумал новую абсурдную историю про украинское село

Небензя выдумал новую абсурдную историю про украинское село6
- 5.12.2024, 9:55
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Представитель России вел себя неадекватно на заседании ООН.
Постоянный представитель Российской Федерации в Совете безопасности ООН Василий Небензя выдумал новую историю об «украинских нацистах».
В ходе заседания Организации Объединенных Наций, на котором обсуждались российские преступления против детей в Украине, он заявил, что жители одного из украинских поселков якобы жаловались ему на бандеровцев:
«В обычном украинском селе, где все жители говорят на русском, а на заработки ездят в Россию, селят двух бандеровцев. Через пять лет все подростки там становятся бандеровцами и маршируют под нацистскими флагами».