Недопереворот школьных друзей 1 Алексей Макаркин

5.12.2024, 10:17

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Юн Сок Ёль

Шесть часов, которые потрясли Южную Корею.

3 декабря 2024 года в 22:27, выступая по корейскому телевидению, президент Юн Сок Ёль объявил военное положение. Он обвинил оппозицию в «попытке свергнуть свободную демократию» путем импичмента членов президентской команды и блокирования его бюджетных планов. Также заявил, что против правительства существует заговор Северной Кореи, фактически обвинив оппозиционное парламентское большинство с сговоре с Ким Чен Ыном.

Около 23.00 назначенный командующим военным положением начальник штаба сухопутных войск генерал Пак Ан Су (председателя Объединенного комитета начальников штабов адмирала Ким Мён Су по неуказанным причинам обошли) издал грозный документ из шести пунктов, запрещающий любую политическую деятельность, включая работу Национального собрания и функционирование политических партий. Запрещались митинги, демонстрации и забастовки, а также «фейковые новости, манипулирование общественным мнением и лживая пропаганда». Все электронные и печатные медиа ставились под госконтроль. «Добропорядочным гражданам» обещалось «свести к минимуму неудобства в их повседневной жизни».

Все это было настолько экзотично – диктатура в Республике Корея была упразднена в 1987 году – что вызвало шок всего политического класса.

Быстро стало известно, что вся эта история – результат договоренности двух друзей по частной сеульской школе Чунгам, не поставивших в известность даже премьер-министра.

Президент Юн Сок Ёль окончил ее в 1979 году, министр обороны Ким Ён Хён годом раньше. Юн поступил на юридический факультет, затем стал прокурором и получил известность антикоррупционными расследованиями.К военному режиму он относился отрицательно.

Ким стал курсантом военной академии, дисциплинированно учился во время переворота генерала Чон Ду Хвана и подавления восстания в Кванджу, сделал неплохую военную карьеру, дослужившись до генерал-лейтенанта.

В 2017 году он вышел в отставку, а в 2021-м принял активное участие в президентской кампании Юна, который после победы на выборах назначил его начальником службы безопасности, а в сентябре нынешнего года – министром обороны. Уже тогда оппозиция заподозрила, что дело идет к введению военного положения – Ким, разумеется, опровергал.

В здании Национального собрания почти сразу же после заявления президента собрались 190 депутатов из 300. 172 из них представляли оппозицию, 18 – президентскую партию во главе с ее председателем Хан Дон Хуном, бывшим соратником Юна по прокуратуре (в последнее время их отношения испортились). Большинство пропрезидентских депутатов решили не вмешиваться, но кворум был обеспечен. Военные не успели заблокировать здание парламента – видимо, произошла утечка информации. А спешно выстроенные полицейскими заграждения депутаты преодолели.

Попытки ворвавшихся в парламент десантников выгнать депутатов из зала, завершилась неудачей – те успели единогласно проголосовать за отмену введения военного положения, на что имели конституционное право. С этого момента военные, пытавшиеся разогнать парламентариев, оказались в роли мятежников. Возможно, офицеры вспомнили знаменитую фотографию суда над генералами Чон Ду Хваном и Ро Дэ У – и решили отступить. Примерно в час ночи военные покинули парламент. В 4:27 Юн Сок Ёль объявил о согласии отменить военное положение. Примерно в 4:30 собравшееся правительство официально его отменило.

Президент Юн и министр Ким пошли на переворот в условиях падения президентского рейтинга и после поражения президентской партии на весенних парламентских выборах, что резко ограничивало общественную поддержку переворотчиков. Но не менее важно, что институты имеют значение – разумеется, институты укоренившиеся и обладающие высокой легитимностью. Как корейский парламент, существующий много лет и имеющий опыт импичмента президента Пак Кын Хе в 2017 году. Демократия показала, что может себя защитить. Теперь депутаты требуют немедленного ухода министра Кима и объявили, что начнут процедуру импичмента президенту Юну, если он сам не уйдет в отставку.

Алексей Макаркин, «Телеграм»

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